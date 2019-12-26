雄三飛彈誤射致1死3傷　3官兵都被判刑...確定要坐牢

▲雄三飛彈誤射事件，最高法院判決定讞。圖為海軍展示的雄三飛彈架，與本案無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2016年7月間的「雄三飛彈誤射」事件，誤擊高雄籍漁船「翔利昇」號，造成船上1死3傷的慘劇。二審法院將射控士官長陳銘修、中尉兵器長許博為、中士高嘉駿3人，分別判刑1年9月、1年2月、及1年6月。案經上訴，最高法院26日再減輕刑度，改將3人分別判刑1年到1年4月定讞，3人均須入監。

本案發生於2016年7月1日，海軍原先規劃在左營軍港水星碼頭內對500噸級金江號巡邏艦（PGG-610）進行年度甲類操演驗收，但在進行系統檢查時，由於人為因素導致錯誤發射1枚雄風三型反艦飛彈，最後飛彈進入澎湖縣望安鄉東吉嶼的東南方海域，並追蹤貫穿高雄籍漁船「翔利昇」號，飛彈重創船長黃文忠頭部造成他當場身亡，另有3人遭到濺射的金屬碎塊打中受傷。

事發後海軍隨即追究責任，認定是該艦射控中士高嘉駿，趁著獨自在戰情室時，為熟練操作程序，隨意輸入座標，且誤將觸控螢幕上轉為「作戰模式」，在還沒切換成「訓練模式」下，竟當作平常「訓練模式」複誦，並按完「檢查是否正常」、「設定目標」、「選擇飛彈」等相關程序，最後在按下「允許發射」時，高嘉駿就再按下了「發射」，飛彈因此射出。

案經高雄地檢署提起公訴後，一審高雄地院將中士高嘉俊判刑1年半、中尉兵器長許博為判刑1年2月、射控士官長陳銘修判刑2年。上訴二審後，高雄高分院改將陳銘修判刑1年9月，其餘2人維持原刑度。

全案再上訴第三審，最高法院審理後做出自為判決。最高法院因刑法今年5月29日修正「過失致人於死罪」的刑責，適用新法後將3人全都減輕刑度，最後改將許博為判刑1年、陳銘修改判1年7月、高嘉駿改判1年4月，全案定讞，3人均須入監服刑。

