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30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來

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記者許力方、鄧木卿、陳羿妏／台中報導

2020大選倒數13天，國民黨總統參選人韓國瑜29日在台中舉辦勝選晚會，儘管遇上下雨天，人潮冷清、滿地泥濘，入夜後韓粉夾道歡迎韓國瑜，激情高喊，主辦單位宣布人數到達30萬人，現場氣氛嗨到最高點。事後，韓粉以「腳底泥巴照」瘋狂串聯，感動高喊「這場民進黨一定辦不出來」、「才不管泥巴，一眼望去都是人很爽」、「為了國家，髒了一雙鞋不要緊」。

韓國瑜29日晚間近9時抵達會場，在廣大粉絲「總統好」歡迎聲中大進場，全場氣氛達到最高潮，主辦單位稍早更宣布現場人數已達30萬人。韓國瑜一上台就不斷道謝，越講越激動，最後更脫下西裝，高喊「越講越興奮、越講越爽，想到民進黨貪汙就氣到全身發熱，拎北金價生氣！」讓底下韓粉感動落淚。

▲▼韓國瑜台中造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲30萬人尖叫！韓國瑜台中造勢空拍照。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來。（圖／翻攝韓國瑜後援會臉書）

▲▼30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來。（圖／翻攝韓國瑜後援會臉書）

▲韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：這場民進黨辦不出來。（圖／翻攝「韓國瑜後援會」臉書）

晚會散場後，留下一片腳印泥濘地，不少韓粉仍難掩心中熱情，在後援會臉書社團發起串連活動，邀請大家上傳「腳底泥濘照」留下紀念，網友紛紛自拍雙腳、現場照回應，「風雨無阻」、「大雨澆不熄我們堅定的心」、「吃飯配雨水」、「整個晚上的激動，雨水打在臉上，交融的淚水…就是為了一面國旗，為了下一代」、「看到好多朋友都感動落淚」。

韓粉直指，今晚的造勢「這種場面民進黨辦不出來，一下雨人一定跑光，這只有韓的造勢場才能風雨無阻直到最後」、「泥濘的印記，幸福的感覺」、「為了國家、為了孩子，髒了一雙鞋不要緊」，激情吶喊「沒拍，才不管泥巴，一眼望去都是人就很爽！」「見證歷史輝煌的起步！」

韓國瑜台中造勢晚會請來眾多大咖到場力挺，包括台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義等人都現身，不過台中今日下起傾盆大雨，下午彩排時就滿地泥濘、積水，就連「國瑜夜市」250個小吃攤位生意也十分冷清，有人因路面太濕滑乾脆脫鞋，打赤腳踩泥水，主辦單位也為此緊急出動大面積防水墊鋪設。

▼韓粉感動：見證歷史輝煌的起步！（圖／翻攝韓國瑜後援會臉書）

▲▼30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來。（圖／翻攝韓國瑜後援會臉書）

▲▼30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來。（圖／翻攝韓國瑜後援會臉書）

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