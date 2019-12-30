辯論會情緒激動！韓國瑜臉書告解：我和大家一樣恨鐵不成鋼

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午14時正式登場，三位總統候選人直球對決。國民黨候選人韓國瑜事後在臉書表示，「我知道最後我在結論時非常激動，因為我看到了台灣的問題，也感受到了人民的痛苦，我和大家一樣恨鐵不成鋼，曾經如此快樂的台灣社會，燦爛的中華民國，為什麼我們的人民現在是一臉愁容？」

韓國瑜表示，三年多前台灣人民給了民進黨完全執政的機會，但是民進黨卻交出這麼一張兩光的成績單。台灣人民不欠民進黨，人民對自由民主的堅持更不該一直成為民進黨提款騙票的工具。

關於兩岸問題，韓國瑜強調，75%民眾對於民進黨當前的兩岸政策感到不滿，如果真正熱愛中華民國，就不應該為了政治利益而刻意造成兩岸的緊張和對立。

韓國瑜指出，中華民國可以跟全世界交流，當然也必須和對岸互動，台灣要走向開放，而不是退回鎖國。蔡英文口口聲聲說要維持兩岸現況，但臉書上的貼文都在製造兩岸衝突，這正是蔡英文總統最大的一張芭樂票。

韓國瑜還說，在香港議題上，蔡政府表面上聲援反送中，利用「今日香港、明日台灣」的訴求，大肆製造和販賣芒果乾，他已經不只一次表述立場，「我支持香港普選，我反對一國兩制，我堅持捍衛中華民國主權，非常清楚，沒有模糊空間，請不要假裝沒聽到，或者是沒聽懂，一再對我的兩岸態度抹紅質疑。」

針對民進黨常把錯誤推給前朝，韓國瑜抨擊，民進黨政府的弊案爭議特別多，但每每談到弊案卻總是東推西躲，慶富案推給馬總統，特偵組推給馬總統，這根本就是黑韓產業鏈以外的另一條黑馬產業鏈，是民進黨掩飾自己無能的擋箭牌。

韓國瑜強調，馬總統是清廉正直的政治人物，民進黨利用馬總統人善心軟，欺騙百姓取得政權，但卻有負台灣人民所託，還要將責任推給認真勤懇的馬總統，辯論會上能夠談論的時間太少，我為馬總統抱不平，可以溫良恭儉，但是絕不能再讓。

韓國瑜說，現在的政府有太多的問題，總統被架空、網軍假新聞、沒收公投權利、外交嚴重挫敗，貧富差距擴大，南北失衡嚴重。李遠哲先生跟蔡英文總統討論空污，蔡總統竟回答「那是下一代的事」，債留下一代，禍也留下一代，這算是哪門子有擔當的政治人物呢？

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