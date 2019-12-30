　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

辯論會情緒激動！韓國瑜臉書告解：我和大家一樣恨鐵不成鋼

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午14時正式登場，三位總統候選人直球對決。國民黨候選人韓國瑜事後在臉書表示，「我知道最後我在結論時非常激動，因為我看到了台灣的問題，也感受到了人民的痛苦，我和大家一樣恨鐵不成鋼，曾經如此快樂的台灣社會，燦爛的中華民國，為什麼我們的人民現在是一臉愁容？」

韓國瑜表示，三年多前台灣人民給了民進黨完全執政的機會，但是民進黨卻交出這麼一張兩光的成績單。台灣人民不欠民進黨，人民對自由民主的堅持更不該一直成為民進黨提款騙票的工具。

關於兩岸問題，韓國瑜強調，75%民眾對於民進黨當前的兩岸政策感到不滿，如果真正熱愛中華民國，就不應該為了政治利益而刻意造成兩岸的緊張和對立。

韓國瑜指出，中華民國可以跟全世界交流，當然也必須和對岸互動，台灣要走向開放，而不是退回鎖國。蔡英文口口聲聲說要維持兩岸現況，但臉書上的貼文都在製造兩岸衝突，這正是蔡英文總統最大的一張芭樂票。

韓國瑜還說，在香港議題上，蔡政府表面上聲援反送中，利用「今日香港、明日台灣」的訴求，大肆製造和販賣芒果乾，他已經不只一次表述立場，「我支持香港普選，我反對一國兩制，我堅持捍衛中華民國主權，非常清楚，沒有模糊空間，請不要假裝沒聽到，或者是沒聽懂，一再對我的兩岸態度抹紅質疑。」

▲▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

針對民進黨常把錯誤推給前朝，韓國瑜抨擊，民進黨政府的弊案爭議特別多，但每每談到弊案卻總是東推西躲，慶富案推給馬總統，特偵組推給馬總統，這根本就是黑韓產業鏈以外的另一條黑馬產業鏈，是民進黨掩飾自己無能的擋箭牌。

韓國瑜強調，馬總統是清廉正直的政治人物，民進黨利用馬總統人善心軟，欺騙百姓取得政權，但卻有負台灣人民所託，還要將責任推給認真勤懇的馬總統，辯論會上能夠談論的時間太少，我為馬總統抱不平，可以溫良恭儉，但是絕不能再讓。

韓國瑜說，現在的政府有太多的問題，總統被架空、網軍假新聞、沒收公投權利、外交嚴重挫敗，貧富差距擴大，南北失衡嚴重。李遠哲先生跟蔡英文總統討論空污，蔡總統竟回答「那是下一代的事」，債留下一代，禍也留下一代，這算是哪門子有擔當的政治人物呢？

其他人也看了這些...

韓國瑜嗆中央社「問題狹窄」：還在懷疑我會不會接受一國兩制？
韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男
韓國瑜再轟三立少了良心：名字改成「兩立」我就接受採訪

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
即／8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！氣溫一路暴跌
妹子上課突掀裙！他見「裙底風光」瞬間破滅：女生都這樣穿？
正妹國文老師遭「韓粉出征」：在賣的雞？　她臉書曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「香港人流血　妳的選情補血！」　韓國瑜轟蔡英文利用反送中騙選票

辯論會情緒激動！韓國瑜臉書告解：我和大家一樣恨鐵不成鋼

30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來

政見會+辯論會全記錄！韓國瑜提5大政策「民進黨喊愛台卻空心治國」

全文／蔡英文辯論會脫稿迎戰一次看　對決暴走韓國瑜抹黑攻勢

「承諾不忘根本」韓國瑜談北農、高雄：不會像蔡英文 選前宣布南方大開發

韓國瑜秀「六塊肌政策」　脫西裝激動公布滿天星計畫：讓年輕人像天上的星星

「當總統敗在軟！」韓國瑜臉書改口：馬英九是人善心軟

「沒人看得起台灣」！韓國瑜怒「民進黨讓我們變黑」：為何淪落到這地步

快訊／韓國瑜爆出3條路！怒轟民進黨「走了梟雄路」：眼裡只剩下黨的利益

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

「拍扁麵包師」欠地下錢莊百萬！　護妻小黯然離婚他求債主給生路

冷氣團接力全台一路降雨到跨年　最凍時刻出爐：跨年夜至元旦清晨

「香港人流血　妳的選情補血！」　韓國瑜轟蔡英文利用反送中騙選票

辯論會情緒激動！韓國瑜臉書告解：我和大家一樣恨鐵不成鋼

30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來

政見會+辯論會全記錄！韓國瑜提5大政策「民進黨喊愛台卻空心治國」

全文／蔡英文辯論會脫稿迎戰一次看　對決暴走韓國瑜抹黑攻勢

「承諾不忘根本」韓國瑜談北農、高雄：不會像蔡英文 選前宣布南方大開發

韓國瑜秀「六塊肌政策」　脫西裝激動公布滿天星計畫：讓年輕人像天上的星星

「當總統敗在軟！」韓國瑜臉書改口：馬英九是人善心軟

「沒人看得起台灣」！韓國瑜怒「民進黨讓我們變黑」：為何淪落到這地步

快訊／韓國瑜爆出3條路！怒轟民進黨「走了梟雄路」：眼裡只剩下黨的利益

江原道新玩法！上場PK冬奧項目「冰壺」　刷地超重要是勝敗關鍵

媽媽桑撩男3大密技公開！　「眼神對視秒數是關鍵」心理師：男生會有心動感　

御姊愛結婚了！　唯美婚禮照曝光…甜喊老公「低調的金牛工程師」閃瞎網

「香港人流血　妳的選情補血！」　韓國瑜轟蔡英文利用反送中騙選票

SBL／高健益帶傷飆16分　台銀投丟36外線「打鐵之夜」亮點

辯論會情緒激動！韓國瑜臉書告解：我和大家一樣恨鐵不成鋼

網購手機保護貼　正妹竟遭辱罵「買2張會死嗎」：我就只要1張啊…

女韓粉買原味外套「身分被起底」　店家一眼認出曝黑歷史

30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來

政見會+辯論會全記錄！韓國瑜提5大政策「民進黨喊愛台卻空心治國」

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

國瑜夜市慘陷泥濘　柏油路旁攤販卻忙到翻

韓國瑜酸「兩立」　三立3點聲明

韓國瑜秀六塊肌政策　公布滿天星計畫

正妹師遭韓粉出征：在賣的雞？臉書慘被洗版

韓國瑜狂轟媒體！正妹主播：根本瘋狂醉漢

韓國瑜評點軟　馬英九4字回應了

即／韓國瑜大進場！30萬韓粉泥濘中相挺

「拎北金價生氣」！韓國瑜激動脫衣：我都熱了

韓國瑜改口　馬英九當總統敗在軟

韓國瑜處男說　柯文哲驚呆傻笑愣10秒

宣布參選2020總統！　館長「穿藍襯衫拋震撼彈」

總統級維安...韓國瑜台中造勢2054提早到場

即／韓國瑜爆出3條路　怒轟民進黨

更多熱門

相關新聞

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

國民黨總統候選人28日出席愛心公益拍賣會，其中一名高雄謝姓女子現場爽砸100萬，買下韓國瑜身上穿的原味外套。事件曝光後，謝女身分立刻被網友起底，她曾經大鬧百貨、發生多起退貨糾紛，還做出當眾怒砸電話、擋車比中指等行為，甚至店家一眼就認出她。

全文／蔡英文辯論會脫稿迎戰一次看　對決暴走韓國瑜

全文／蔡英文辯論會脫稿迎戰一次看　對決暴走韓國瑜

「承諾不忘根本」韓國瑜談高雄：蔡選前宣布「大南方」

「承諾不忘根本」韓國瑜談高雄：蔡選前宣布「大南方」

韓國瑜秀六塊肌政策　公布滿天星計畫

韓國瑜秀六塊肌政策　公布滿天星計畫

韓國瑜改口　馬英九當總統敗在軟

韓國瑜改口　馬英九當總統敗在軟

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜辯論

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

國瑜夜市慘陷泥濘　柏油路旁攤販卻忙到翻

《MIT台灣誌》播出18年突收攤！906集畫下句號

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

網購商品用透明袋寄　零隱私羞炸

韓國瑜酸「兩立」　三立3點聲明

12星座人到老年最缺什麼？唐綺陽：4星座必須結婚

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

韓國瑜秀六塊肌政策　公布滿天星計畫

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面