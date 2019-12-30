超對味！火鍋聚餐秘密武器　海尼根鮮封生啤清爽口感神搭配

生活中心／台北報導

在冷冷的冬天，許多民眾喜歡選擇火鍋店聚餐。不過在享受美食的同時，要怎麼樣才能讓美食更對味呢？ETtoday 記者實際走訪餐廳，來看看民眾怎麼做。

▲近期超夯網紅打卡火鍋店「洒麻辣」，湯頭不添加人工香料及味素，喝下後舌頭跟喉嚨不會有燥感！（圖／業者提供）

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來到洒麻辣火鍋店，麻辣鍋的香氣讓人口水直流，這間近來很紅的網美打卡火鍋店，不僅用餐環境非常時尚，還有特殊的食材牛胸，網友狂推的鴨血豆腐、蝦滑花枝滑、手工頭貢丸，還有種類豐富的蔬菜-水蓮和娃娃菜等，連玉米筍都貼心剝好呢！一桌上等食材搭配又香又辣的鍋底，最適合來上這一杯。

▲時尚優雅的環境、細緻講究的餐具擺盤，對應麻辣鍋的豪爽與氣魄，創造出獨特的用餐體驗。（圖／業者提供）

消費者盛先生表示，「吃火鍋我一定會配生啤酒，因為它會讓食物變得更好吃，而且吃起來也會比較開心。」吳小姐說，「我平常都會點海尼根的生啤酒，因為它上面有一些細細的泡沫，口感很綿密，吃東西時搭配鮮封生啤酒喝會更開胃，像我剛才已經有點飽了，但我喝了之後還可以吃更多！」

▲年底聚餐不論是吃火鍋還是海鮮，搭配生啤酒的清爽口感吃得更開胃。▼海尼根官網的「生啤地圖」供消費者查詢鄰近有海尼根鮮封生啤的店家。（圖／記者謝婷婷攝）

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喜歡吃海鮮的消費者吳先生也分享，「生啤酒配海鮮的話，我覺得能讓海鮮味更跳脫出來，像是搭配海尼根的生啤酒，就可以讓火鍋更美味。因為海尼根有出「生啤地圖」，上網就可以搜尋到哪裡有賣海尼根鮮封生啤，我才找到了這家餐廳。」

▲▼多家餐廳推出海尼根鮮封生啤買2送1或買1送1活動，讓消費者喝個過癮。（圖／記者謝婷婷攝）

像是漉海鮮蒸氣火鍋，以獨特的烹煮方式鎖住每一道嚴選海鮮的鮮甜，蒸氣鍋蒸煮時將蓋子緊密蓋住，蒸氣穿透佈滿孔洞的蒸氣盤，直接加熱食材，將所有海鮮精華匯集於底部，讓食物的鮮甜與營養絲毫不流失，煮成一鍋海鮮精華粥。

▲從嚴選食材來源到獨特蒸氣烹煮方式，將大海珍貴的美味完整封存，讓每一口體驗，都是飽滿鮮美。（圖／資料照）

而以海鮮著稱的鮨一鍋，食材除了採用台灣生食級野生漁貨，並提供日本A5黑毛和牛、紐約客、美國Prime牛小排、台灣溫體黑毛松板豬、西班牙伊比利梅花豬等高級肉品。





▲湯底以蔬菜跟大骨下去熬煮而成，湯頭簡單清淡可襯出海鮮及肉品的鮮甜。（圖／資料照）



四川麻辣火鍋「小膳香」，嚴格採用獨特的傳統工藝及配方，堅持「麻辣中求柔和，口感中求層次」，形成了麻、辣、鮮、香的鮮明特色，將傳承成都老火鍋文化的精髓，在台北忠孝東路一號店出發，達到將成都味道圍繞全島的願景。

▲百分百正統四川麻辣火鍋，加入牛油的正宗做法，也讓許多大陸新住民，在台北就可以嚐到家鄉味。（圖／資料照）

有別於市面上許多麻辣湯用牛油牛骨去熬製湯頭，完全採用中藥材熬製湯頭的「麻凡」，研究出麻中帶辣的風味，煮越久湯頭會越濃郁，湯頭會更有味道，且堅持提供安心的湯頭給外食族民眾，免於食安風暴的影響。

▲沒有過多的裝潢，「麻凡」提供安心、平凡、安全的食材及用餐環境。（圖／資料照）

還有麻辣鍋愛馬仕之稱的「天母寧記麻辣火鍋」，除了祖傳的中藥祕方之外，更親赴印度，遠渡土耳其找尋當地珍貴香料搭配，加上以金門高梁酒做藥引，中西合璧的甘醇融合，是連孕婦都能安心享用的麻辣鍋。

▲舉凡芹菜孛薺丸，草蝦干貝丸，香菇丸、豆皮、小菜蔗燻豬耳絲、招牌手工麵乃至飲品「麻辣冰沙」，全都出自店內老闆和師傅之手。（圖／資料照）

到這些餐廳都有機會體驗吃火鍋配海尼根鮮封生啤，快用海尼根生啤地圖找尋離你最近的店家，跟親朋好友大吃一波吧！。台灣人冬天就愛吃火鍋，這時候再來杯生啤酒絕對是最佳選擇！

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