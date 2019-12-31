聚餐朋友全遲到…苦等1小時「一個人吃完火鍋」！準時哥嘆：吃甜點他們才來

▲面對大遲到的朋友，哪還有心情交換禮物。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

與友人相約碰面，最怕對方沒有時間觀念！一名網友昨天和朋友約好要交換禮物，3人約在火鍋店聚餐，但他準時赴約卻沒見到半個人，耐心地等了40分鐘後想說自己先吃，沒想到「就這樣自己默默的吃完了，還是沒半個人到…」。

原PO在PTT表示，餐廳訂位遲到太久會被取消，所以他獨自一人先入座，想說等其他2位朋友來再開動，結果一等就是40分鐘，繼續空等下去用餐時間就要到了，屆時可能會被店家請出去，所以他只好先點一份火鍋，邊吃邊等其他人到齊。

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▲網友懷疑，其他2人是不是約好故意遲到。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



眼見鍋裡的食物越來越少，幾乎快要見底，其他2人還是沒有出現，最後只好一個人默默吃完整鍋，落寞地坐在4人桌享用完晚餐，原本已經對朋友的出席不抱希望，結果在吃甜點的時候，朋友才姍姍來遲地入座，「大約等了1小時10分吧」。

網友對於這種離譜情形，紛紛勸原PO絕交，「道不同不相為謀啦，新的一年就從放棄時間不相同的朋友開始，新年快樂喔」、「太誇張了啦，時間觀念都沒有。」也有人認為，朋友可能是故意遲到，或是原PO根本記錯時間，「你是不是被排擠了」、「他們真的是你朋友嗎」、「朋友大遲到結果自己開吃默默等待...你EQ真的很驚人」、「你確定不是你記錯時間嗎」、「你撐太久了，本來他們可能是要等你離開才進來吃，沒想到你還在。」

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