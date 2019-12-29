32歲媽穿「皮卡丘人偶裝」接女兒下課　全校師生嗨翻瘋合照

▲ 為了帶給女兒驚喜，媽媽扮成巨大皮卡丘在街上行走。（圖／翻攝微博「長春晚報」）

實習記者羅明輝／綜合報導

杭州一位32歲的母親因為工作繁忙，很少有時間能陪伴家中兩個女兒，最近她得知大女兒的學校要舉行狂歡派對，心血來潮決定給孩子一個驚喜，於是特地上網訂購了一套人偶裝，在派對當天扮成「巨大皮卡丘」現身校園。奇特造型果然讓女兒看了驚呼連連，也吸引了全校師生紛紛上前跟她合照。

根據《錢江晚報》報導，這位意外變成校園紅人的媽媽名叫陳慧萍，育有分別9歲和4歲的2個女兒，平常因為工作忙碌，幾乎沒有時間參與孩子學校舉辦的活動，對於陪伴女兒的時間較少一直感到相當遺憾、自責。

最近陳慧萍收到大女兒晴文的小學將舉辦迎新派對的通知，心裡突然萌生一個念頭：「趁著這次難得的機會，如果派對上能讓女兒能看到不一樣的我，她肯定很開心。」，於是便上網訂購了一套了晴文最愛的皮卡丘人偶裝。等到服裝送到家後，她還費盡心思將它藏起來，目的就是希望到時候能帶給女兒一個驚喜。

▲ 皮卡丘一現身校園，馬上吸引許多學生上前合影 。（圖／翻攝微博「長春晚報」）

就這樣到了派對當天，陳慧萍在女兒上學後，換上了皮卡丘人偶裝，從家中出發，不過因為人偶裝太過龐大，她既無法開車，也不能搭乘交通工具，只好花半小時慢慢走到女兒學校，沿途還引來了不少路人側目。

好不容易到了學校，「巨大皮卡丘」果然同樣在校園內成為焦點，許多學生、家長、老師都紛紛將她團團包圍、爭相合照，甚至就連校長也忍不住上前與她合影，讓她瞬間體會到大明星的感覺。而當晴文認出化身皮卡丘的媽媽以後，也不禁瞪大雙眼、興奮的直呼，「你是我媽媽嗎！」

▲ 晴文看見扮成皮卡丘的媽媽，興奮合照。（圖／翻攝微博「長春晚報」）

「這是我第一次為女兒做這樣的事情，沒想到會因此受到這麼大的關注。」陳慧萍提到，孩子的童年很短，所以陪伴她做喜歡的事情很重要。一直以來因為太少陪伴女兒，讓她內心相當內疚，這次變身化身皮卡丘接送女兒回家後，聽見晴文一直不停向爸爸炫耀：「沒想到媽媽會給我這麼大的驚喜！同學們都特別羨慕我，有一個這麼可愛的媽媽！」也讓她笑稱，「我總算是扳回了一局。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！