馬英九敗在軟弱　韓國瑜評「3台大法律總統」：蔡英文是沒有蚵仔的蚵仔麵線

記者黃君瀚／綜合報導

2020總統大選辯論會硝煙味濃厚，目前進行到結論階段，國民黨總統候選人韓國瑜希望全台灣人民好好思考，想要什麼樣的人擔任2020中華民國總統，更指過去幾位民選總統出身台大法律系，但都沒能做好，尤其蔡英文就像是「沒有蚵仔的蚵仔麵線」，就是「空」。

韓國瑜先是感謝所有在電視機和網路上觀看的民眾，並請大家閉上眼睛好好思考，台灣20年來總統都是台大法律系畢業，雖然他們出來當檢察官、律師、法官是全台最優秀，「但好像不太會當總統，越當越差」、「王小二過年，一年不如一年」。

他接著評點了這20年來的3位總統，第一位陳水扁什麼都好，就敗在一個「貪」字，三級貧戶當上總統多麼勵志，卻敗給了貪念。第二位馬英九一樣什麼都好，卻敗在一個字「軟」。現任總統蔡英文也是什麼都好卻是「空」，他形容就像是去逛夜市去點蚵仔麵線，但在裡面找不到蚵仔，因為蔡是讀稿機，讀著幕僚寫的稿子，離人民越來越遠。

「什麼人像總統？總統該像什麼樣？」韓國瑜說知道很多人覺得他不像是總統，但有總統可以吃牛排、喝紅酒，當然也可以跟人民吃滷肉飯、吃熱炒，他當總統保證跟庶民在一起，沒有說誰像總統、誰不像總統。

韓國瑜最後表示，要當好總統其實很簡單，只要能好3件事。一是「確定國家發展目標」，他的目標很清楚，就是8個字「台灣安全、人民有錢」；二是「以身作則不貪不取」；3是「清廉有效率的團隊」，他一定會把人才放到適當的位置。