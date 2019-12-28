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新一代iPad Pro外觀曝光！搭載三顆鏡頭　預計明年3月推出

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▲▼ 2020 iPad Pro。（圖／翻攝自YouTube／iGeeksBlog）

▲ 2020 iPad Pro。（圖／翻攝自YouTube／iGeeksBlog）

記者李瑞瑾／綜合報導

爆料大神OnLeaks在最近洩漏了兩款2020 iPad Pro的外觀渲染圖與360°影片，圖片顯示新款iPad Pro將追隨iPhone 11 Pro的腳步，搭載三鏡頭模組。

國外科技媒體iGeeksBLOG報導指出，他們收到了OnLeaks洩漏的兩款iPad Pro渲染圖和影片，兩款尺寸分別為11吋和12.9吋。OnLeaks表示，11吋的iPad Pro尺寸可能約為248 x 178.6 x 5.9mm，厚度中也包括後置鏡頭凸起部分的7.8mm。

除了高度和寬度之外，OnLeaks指出，iPad Pro的厚度可能會比前幾代更多一些，因為蘋果計劃為新一代iPad Pro安裝三顆鏡頭的相機模組。

OnLeaks表示，無法確認兩種型號的機身會使用哪種材料（鋁或玻璃），為了模擬這兩種可能性，11吋的渲染模型採用了普通的鋁製機身，而12.9吋的模型採用了玻璃背蓋。

OnLeaks預期，蘋果很可能會在2020年春季發布這兩款iPad Pro，極有可能在明年3月推出；此外，考慮到蘋果一直以來的作業模式，蘋果將在這款iPad Pro中安裝A13X晶片。

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