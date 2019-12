新一代iPad Pro外觀曝光！搭載三顆鏡頭　預計明年3月推出

▲ 2020 iPad Pro。(圖/翻攝自YouTube/iGeeksBlog)

記者李瑞瑾/綜合報導

爆料大神OnLeaks在最近洩漏了兩款2020 iPad Pro的外觀渲染圖與360°影片,圖片顯示新款iPad Pro將追隨iPhone 11 Pro的腳步,搭載三鏡頭模組。

國外科技媒體iGeeksBLOG報導指出,他們收到了OnLeaks洩漏的兩款iPad Pro渲染圖和影片,兩款尺寸分別為11吋和12.9吋。OnLeaks表示,11吋的iPad Pro尺寸可能約為248 x 178.6 x 5.9mm,厚度中也包括後置鏡頭凸起部分的7.8mm。

除了高度和寬度之外,OnLeaks指出,iPad Pro的厚度可能會比前幾代更多一些,因為蘋果計劃為新一代iPad Pro安裝三顆鏡頭的相機模組。

OnLeaks表示,無法確認兩種型號的機身會使用哪種材料(鋁或玻璃),為了模擬這兩種可能性,11吋的渲染模型採用了普通的鋁製機身,而12.9吋的模型採用了玻璃背蓋。

OnLeaks預期,蘋果很可能會在2020年春季發布這兩款iPad Pro,極有可能在明年3月推出;此外,考慮到蘋果一直以來的作業模式,蘋果將在這款iPad Pro中安裝A13X晶片。

And this is #Apple's 2020 #iPadPro duo!

360° videos + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my friends over @igeeksblog -> https://t.co/xFSQcbUjLM pic.twitter.com/2UWeusxu1w