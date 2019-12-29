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陸新修證券法「加重處罰」優化發行條件　明年3月1日上路

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▲▼示意圖,財經,財政,財富,金融,股市,銀行,貨幣,有錢,經濟,投資,金錢,全球（圖／123RF）

▲股市示意圖。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

大陸新修改的證券法歷時4年多，於12月28日在大陸十三屆全國人大常委會第十五次會議閉幕會上表決通過，新證券法在證券發行方面系統體現了註冊制相關內容，在投資者保護方面力度加強且創新了證券民事賠償訴訟制度，在法律責任方面全面加大證券領域違法處罰，將於明年3月1日起施行。

《新華社》統整，此次修法，提升了針對欺詐發行各方的處罰力度。比如，對於「尚未發行證券的」，對發行人的罰款標準由原來的「30萬元（人民幣，下同）以上60萬元以下」提升到「200萬元以上2000萬元以下」。對於「已經發行證券的」，對發行人的罰款標準由「非法所募資金金額1%以上5%以下」提升為「非法所募資金金額10%以上1倍以下」。

此外，新證券法指出，發行人的控股股東、實際控制人組織、指使從事前款違法行為者，沒收違法所得，並處以違法所得10%以上1倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足2000萬元的，處以200萬元以上2000萬元以下的罰款。

大陸證監會法律部主任程合紅指出，這次證券法修改精簡優化了證券發行的條件、調整了證券發行的程式、強化了證券發行中的信息披露。

同時，新證券法完善了證券市場的禁入制度，被禁入的違法行為人除了不能從事證券業務，不得擔任上市公司董監高以外還增加了規定，明確一定期限直至終身不得在證券交易所進行證券交易。

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