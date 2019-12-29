嘉義人氣沙鍋魚頭店東綠轉藍？　林聰明：我人人好就像聯合國

▲林聰明沙鍋魚菜無端被捲入藍綠選舉紛爭。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日前國民黨嘉義市立委造勢，韓國瑜及謝龍介受邀為自家立委參選人傅大偉站台，隨後在友人引薦下前往嘉義知名美食小吃林聰明沙鍋魚頭用餐，也跟店老闆林聰明合照，親切互動。但謝龍介在當天造訪後，上電視說出「林聰明棄綠轉藍」等話語，讓向來被當地視為挺綠指標性人物的他頗受委屈，基於地方普傳他棄綠投藍的倒戈說法，林聰明29日接受《ETtoday新聞雲》電訪時喊冤說，「那有講這種話！」，強調自己是聯合國，不分種族、膚色，派系，人人都歡迎。

▲ 林聰明沙鍋魚菜總有人們等著排隊用餐。（圖／記者翁伊森攝）

據了解，韓國瑜與謝龍介15日到嘉義市為傅大偉造勢晚會後，在黃姓友人推薦下，前往林聰明沙鍋魚頭用餐，基於待客禮儀，林聰明大方與韓、謝等人合照寒暄；沒想到事後謝龍介上電視後說「林聰明倒戈」、「聰明仔由綠轉藍」，等話語，也讓不少好朋友私下跟他關切，但他覺得自己只是單純待客經營卻被貼上標籤，令他相當困擾。

林聰明說，開店經商人人好，就像聯合國，黑的白的黃的他都歡迎，自己跟總統蔡英文、前總統馬英九，陳水扁等私下也有交情，自家樓上還有馬英九、陳水扁親手提筆的匾額，但在兩人下台後，他就把匾額都鎖在樓上，或是各國政要，胡錦滔他也都認識，但跟韓簡單一頓飯的會面，被宣傳成這樣，難免火大。

林聰明表示，選舉只要是選出為台灣這塊土地好的人，不要奸巧，能夠讓人民安定生活，他都認同，畢竟，任期，畢竟選舉不論任期4年、8年，他還是用心在他的烹飪上。

林聰明砂鍋魚頭，近年多次搶登國內外美食報導，儼然成為嘉義代表美食，也讓砂鍋菜指標性進逼嘉義火雞肉飯；林聰明本身的奮鬥史也頗為傳奇，放入豬肉、金針及大白菜的菜尾湯，在加入酥炸魚頭、魚肉之後，湯頭香味完全被釋放出來，從午到晚都排滿人潮。

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