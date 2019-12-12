寫出「努力多久才可以喊累」爆紅！療癒作家艾莉2020新作超有感

▲寫出「努力多久才可以喊累」爆紅！療癒作家艾莉2020新作《勇敢的人請小心輕放》超有感。（圖／翻攝自艾莉臉書）

記者林育綾／綜合報導

暢銷作家艾莉曾在去年出版《努力多久才可以喊累》一書，書名意外成為許多人每天掛在嘴邊的口頭禪，如今又推出一修復療傷之作《勇敢的人請小心輕放》，帶來51篇暖心散文、20則心情短詩，陪讀者跨越2020年。

《勇敢的人請小心輕放》獻給「其實沒那麼勇敢的人」，出版社提到，再勇敢、再堅強的人，就算再故作不在乎，其實還是內在小孩還是需要被照顧，希望能被呵護、輕放，而在艾莉的文章中，充滿著許多人們放在內心不敢說出口的話，在最近無力氛圍中，也特別讓人有感。

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由於艾莉本身是資深廣播媒體人，擁有相當磁性的嗓音，也特地為新書錄製了口白，日前在她個人粉專發布，獲得許多網友與讀者迴響。

她的文字溫暖又具療癒力，例如面對「被討厭的勇敢」，她認為「既然不可能討所有人喜歡，不如乾脆放掉希望被大家喜歡。『討厭你』只是人生一個微不足道的消遣，在乎他的討厭對你的人生只是消耗。」

她也鼓勵讀者「成為保護自己的人」，說道「強壓著你低頭的那雙手，如果不想辦法柔性地避開或強硬地抵抗，那只會讓自己一輩子都抬不起頭來。」另外也希望人們多一些同理心，「你無法理解的恐懼，並不代表不存在別人的生命當中。」

▲▼艾莉擅長將人們百轉千迴的情緒，化成一篇篇被理解的溫暖文字。（圖／翻攝自艾莉臉書）



悅知文化出版社編輯提到，「不勇敢，也沒關係」應該是這本書的悄悄話，「我們在這世界上生存著，總會攜帶各式各樣的面具來保護自己。一旦遇到越是難熬的困境，只想著怎麼解決，卻忘了面具的綁繩，已把自己勒得緊繃，直到無法呼吸。而艾莉的文字提醒人們將那面具輕巧摘下，又或是把綁繩調鬆一些，撫慰那紅到發紫的傷痕，輕放堅毅外表下那宛如琉璃的自己。」

艾莉之所以踏上寫作之路，是幾年前因為陶子的邀約，跨足至兩性書寫的領域，擅長以冷調幽默的筆觸，又讓人不覺落淚的勵志描述，撫慰都會女子心靈。擅長將人們百轉千迴的情緒，化成一篇篇被理解的溫暖文字，「記得對自己好一點，無論身邊人來來去去，唯有你最該對自己不離不棄。」