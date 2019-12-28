花600元住一晚勘查地形！狡猾嫌「強搶旅社阿嬤」　得手400吃上強盜罪

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市瑞芳區後火車站一間旅社27日傍晚傳出搶案，年約95歲的顏姓阿嬤當時正在房間內小憩，不料43歲的游姓嫌犯卻突然闖入，並伸手強搶阿嬤腰包，得手400元後迅速逃離現場。警方獲報後立即成立專案小組追查，火速於犯案後5小時將游嫌逮捕歸案，全案依強盜罪嫌移送。

▲瑞芳一處旅社27日傍晚傳出搶案。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳分局偵查隊長薛光明指出，游嫌相當狡猾，在犯案前兩天還曾獨自一人到該旅社投宿，藉此勘查、摸熟地形；27日傍晚5時20分許，游嫌再度來到旅社，見到95歲的顏姓阿嬤躺在房內休息後，立即上前強搶腰包，得手現金400元、以及存摺1本後旋即逃離現場。

阿嬤遇搶後驚魂未定，急忙奔出房門並向里長陳志強求助。警方接獲通報後立刻組成專案小組追查，經過濾周遭監視器畫面後掌握嫌犯身分，雖然過程中游嫌一度試圖藏匿，但仍在5小時內落網歸案，同時得手的贓物也一併被起出，全案訊後依強盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。據悉，該旅社投宿一宿要價僅600元，游嫌勘查地形後行搶卻只得手400元，還為此背上刑責，可謂得不償失。

懶女人必備

▼游嫌搶走阿嬤的腰包，得手現金400元、以及存摺1本。（圖／記者郭世賢翻攝）