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女童進社區借傘　保全上下都摸還噁喊「你的妹妹有沒有長毛」

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▲桃園市袁姓男子去年在網路遊戲上認識13歲少女，約少女在社區幽會，短短1個月就發生3次性行為，少女父親察覺後提告且拒絕和解。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女童進大樓借傘遭保全上下其手。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／高雄報導

12歲女孩小蕙（化名）走進住宅大樓借傘，孰料，竟遭鄭姓保全趁機伸狼爪，先是被摸下體，還強行撫摸胸部，甚至聽到鄭男說出「你的妹妹有沒有長毛」等騷擾用詞，事後她向父親哭訴，案情才得以曝光。高雄地院審理，依強制猥褻罪，判鄭男有期徒刑3年10月。

判決指出，小蕙在2019年7月18日中午到高雄某大樓內向鄭男借傘，對方竟抓住她的手臂，再摸到陰部，還把她整個人抬起，男子用下體頂撞小蕙臀部，上下抖動後還問她「你的妹妹有沒有長毛」，把人放下，又強行將手伸進小蕙衣服內，撫摸胸部，鄭男還向她表示，「你的胸部太小，等一下你回來，我再教你怎麼把胸部變大」猥褻得逞，小蕙感到害怕隨即離去，由父親報警。

鄭男否認犯行辯稱，當時只是摸到上半部身體而非胸部，也不願承認有上述說詞。高雄地院審理，根據監視器畫面以及小蕙的說詞，法官認為鄭男只為一己性慾，已經危害女童身心健康與人格發展，依強制猥褻罪，判鄭男有期徒刑3年10月。

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