色乾爹強壓猥褻…醉後囂張嗆「你去廟口說啊！」　她氣炸奪棍棒狠毆

▲乾爹酒後伸狼爪強摸婷婷（化名）下體猥褻，台中地院依強制猥褻罪判陳男8月。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／台中報導

婷婷（化名）與男友借宿乾爹陳姓男子家，日前婷婷與乾爹在家喝酒時，乾爹竟伸出狼爪強脫婷婷褲子猥褻她下體，事後原本婷婷已接受道歉並同意原諒，孰料，乾爹又在一次喝醉後提起此事還像婷婷嗆聲，氣得婷婷拿木棍痛打陳男，引來警方關切，事件因此曝光。台中地院審理後依強制猥褻罪判陳男8月。可上訴。

婷婷2018年4月13日凌晨與乾爹在家中客廳各喝了6瓶啤酒，酒後乾爹竟藉酒意伸手摸婷婷胸部，不顧她反對將她壓制在沙發上，還強脫褲子以手指猥褻她下體。同日上午，乾爹又買了12瓶啤酒表示歉意，婷婷見他年事已高，同意原諒並保守秘密，同時也要求乾爹不能再犯。

不料2人再續喝一攤後，乾爹又藉酒意提到此事，還嗆聲婷婷，「若你心理不平衡，可到廟口去講給大家聽」，氣得婷婷馬上出門向鄰居抱怨自己遭侵犯。同日下午5點，婷婷男友下班回到家時，恰巧聽到婷婷與鄰居的對話，氣憤上樓整理行李要搬離開，乾爹知情後不悅的拿木棍衝去找婷婷理論。婷婷男友見狀立即上前勸架，先將木棍抽離，孰料，婷婷卻將木棍拿起毆打乾爹。警方到場勸和時知悉乾爹猥褻色行，將他依法送辦。

台中地院審理時，乾爹否認犯行，他辯稱因酒後重心不穩，才會不小心揮到婷婷胸部，至於脫褲亂摸猥褻是誣控，完全沒有發生，但法官不採信他說詞，最後依強制猥褻罪判乾爹陳姓男子有期徒刑8月。

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