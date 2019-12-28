客運搭訕正妹！色影師伸舌探索「從中壢摸上台北」　她緊咬牙根崩潰掙扎

▲陳男才剛出獄，卻又故技重施，在客運上對女子伸出狼爪，被判刑9個月。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

陳姓男子才剛因性侵案件服刑完畢，卻又不知悔改，佯裝成雜誌攝影師，並在一班從中壢開往台北的客運上搭訕女子，隨後伸出狼爪，撫摸對方胸部、下體，還不顧反抗強問，所幸女子緊咬牙根才沒被伸進舌頭。案經女子提告，陳男被依強制猥褻罪判刑9個月。

判決書指出，陳男有性侵前科，2015年才剛假釋出獄，但他卻不知悔改，2018年12月7日又在中壢區某客運車站佯裝成是雜誌攝影師，以女子穿衣品味獨特為由搭訕對方，並在一起上車後，趁著司機將燈光調暗，伸手撫摸對方腰部及胸部。

食髓知味的陳男，更強行拉下女子戴的口罩想親吻，女子嚇得伸手抵抗並閃躲，但她因過度害怕，不敢大聲呼救，而陳男也不肯罷手，還將人硬拉回強吻，甚至還想「喇舌」，所幸女子緊閉牙齒未讓他得逞。

過程中，女子極力反抗，整個人縮在座位角落抗拒，但陳男卻仗著她不敢呼救，更肆無忌憚的伸手進入女子長裙內撫摸她下體，就這樣一路從中壢摸到抵達終點站台北後各自下車。女子事後不甘受辱，事隔一天在親友的支持下鼓起勇氣提告。

陳男到案後矢口否認犯行，還辯稱不記得自己是搭哪班客運到台北，在搭車時，整趟路程也都沒有跟女生講過話。不過，女子指證歷歷，且透過客運上的監視器畫面也發現，陳男確實跟女子搭上同班車，而他的作案過程也全被監視器拍下，法官認定他是在狡辯，且他才剛獲假釋出獄，卻又在5年內再度犯案，至今也尚未與女子達成和解，因此依強制猥褻罪判他9個月徒刑。全案可上訴。

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