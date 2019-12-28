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遭酸忙結婚生子　洪慈庸回擊郭台銘：多沒話題？選舉變歧視女性大賽

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▲▼洪慈庸遭酸忙著結婚生子。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

▲洪慈庸遭酸忙著結婚生子。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

記者呂欣玫／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘27日酸台中第3選區無黨籍立委候選人洪慈庸「忙著結婚、忙著生小孩」，引發歧視女性爭議。對此，洪慈庸批評，「選舉是多沒話題？站台對象是多沒有優點可稱讚，非得拿另一位女性的生產做文章？」今年選舉歪樓到變成攻擊歧視女性大賽，呼籲郭台銘做好社會的榜樣，也呼籲楊瓊瓔請為女性站出來駁斥這種歧視言論吧！

郭台銘27日替國民黨區域立委候選人楊瓊瓔站台時表示，可以看到誰在做事，誰不在做事，指出洪慈庸雖然年紀輕有優勢，「但聽說這幾年她都在忙著結婚、忙著生小孩」此話一出卻引發歧視女性爭議，郭台銘則澄清，他對女性一向最尊重，認為「這件事有點誤導」。

對此，洪慈庸27日透過臉書回擊，我真的很無奈，選舉是多沒話題？站台對象是多沒有優點可稱讚，非得拿另一位女性的生產做文章？郭台銘這番言論，甚至是在同為女性的楊瓊瓔的場子脫口而出，一旁還有同樣曾經邊懷孕邊工作的「媽媽市長」盧秀燕。

洪慈庸批評，從國民黨副總統候選人張善政的「蔡英文沒生子不懂父母心」、到國民黨主席吳敦義批評總統蔡英文「衰尾查某」、到新黨不分區立委候選人邱毅脫口「蔡英文算女人嗎？」今年選舉歪樓到變成攻擊歧視女性大賽。再到郭台銘，要拿生產作為政治攻擊的素材。

洪慈庸重申，過去三年，洪慈庸團隊做到的，就是楊瓊瓔過去十幾二十年做不到的事。從后里醫院、長照機構、潭興立體停車場、神岡完全中學到國一台74交流道，她忙著做的就是楊瓊瓔只忙著跑攤綁樁放在一邊的事情。「現在楊瓊瓔頻打中火空汙，我質詢空汙無數次、推動中火降載機制；反觀楊瓊瓔過去當立委17年關心中火空汙0次。更別說，我在本屆拿下五次優秀立委，楊瓊瓔還是待觀察立委。」

洪慈庸說，「這些表現的差異，與我們的性別毫無關係，也與我結婚或生子毫無關係。」就算生產還是質詢到最後一刻，產後立刻復工，必須說她這並不是好的示範。這也凸顯了，女性在工作上得碰上多少難題和壓力，得碰上多少不友善的攻擊和質疑。

洪慈庸28日再於臉書強調，「你不必祝福，但我希望你尊重，正如我們該尊重所有人的選擇，結不結婚、生不生育皆然。」二月時，她挺著大肚子上質詢台；三月時到台中機場考察，三天後，她女兒就來到了世上。懷著生孕邊工作、提前復工，都是她依照我自己身體狀況做的選擇；而即便是懷孕跟生產時的兩個會期，她也都拿下優秀立委。「我可以保證，我沒有一刻對我的工作懈怠。」

洪慈庸表示，說實話，必須一而再再而三地「證明」女性懷孕時沒有懈怠職務，也是件無奈的事。「忙著結婚生子」這樣的質疑和消遣，不只她一人，這社會上有更多的女性遭遇。這不僅僅是國家制度和資源要協助新手爸媽，如同郭台銘初選自己也有提的「0-6歲國家養」，同時，這整體社會文化也要慢慢改變——不分性別、不分年齡、不分我們的選擇，我們所有的努力都是為了未來。

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