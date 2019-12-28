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罵蔡英文不結婚、又罵洪慈庸忙著生小孩⋯林佳龍轟停止歧視

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▲▼林佳龍力挺洪慈庸。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍力挺洪慈庸。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

2020總統大選打得火熱，立委選情也十分激烈，鴻海集團創辦人郭台銘昨（27）日為國民黨立委候選人楊瓊瓔站台，大酸無黨籍立委洪慈庸就職期間都忙著結婚生子，暗指其沒有替選民服務。交通部長林佳龍不滿，直言結婚罵、不結婚也罵，「這只是人生選擇，與職場表現無關」。

楊瓊瓔日前辭去台中市副市長，專心投入立委選戰，郭台銘27日晚間站台協助造勢，大酸對手洪慈庸雖然年輕，但擔任立委這幾年來，都忙著結婚跟生小孩，楊瓊瓔則是努力為地方服務。

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▲▼台中市副市長楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台中市副市長楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

近期頻為洪慈庸拉票的林佳龍看不下去，今日發文表示「這對她不公平」，他指出，洪慈庸在立委任內推動無數政策，處理300多件軍冤案；身為民意代表，她的政績比過去做了超過20年的還要多。更不用說，相對於楊瓊櫻被評鑑為待觀察立委，慈庸5次榮獲為第一名的國會優秀立委。

林佳龍說，洪慈庸在生產3天前，挺著肚子到停機坪，關心台中的交通建設。慈庸從沒有因為當妻子、當媽媽，就忘記立委的職責；她只有加倍的努力，扮演好每個角色。一番言論再度力挺洪慈庸。

林佳龍表示，蔡英文總統被抨擊沒有結婚生子，洪慈庸結婚生子也被批評，這樣的歧視言論，可以停止了。她們兩位都已經證明了，是否結婚生子，只是人生的選擇，與能力及職場表現無關。

郭台銘28日回應，他對女性一向最尊重，澄清自己只是說像我們的劉宥彤、蔡沁瑜，她們都是三個孩子的媽媽，都能兩者兼顧，認為「這件事有點誤導。」

▲柯文哲、郭台銘出席「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘酸洪慈庸忙著生小孩，沒有照顧人民。（圖／記者林敬旻攝）

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