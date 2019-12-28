歲末尾牙酒駕事故高峰期　彰警擴大取締

▲警方擴大臨檢取締酒駕。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局指出日前執行全縣酒後駕車，就取締14件，其中12件涉嫌公共危險罪移送法辦，現在天氣已轉冷，民眾習慣在冬天寒冷時進補，再加上春節過年前各公司、行號陸續辦理尾牙，餐會飲宴機會增加，尤其每年1月的案件遠高於年度平均值，因此將擴大加強取締，愛喝酒開車上路的民眾可要小心囉！

彰化縣警局指出，以警察局在12月20日執行全縣取締酒後駕車專案，就取締告發酒駕違規計14件，其中12件涉嫌公共危險罪移送法辦，顯示民眾仍存僥倖心態，7月1日起最新修法通過實施的酒駕違規處罰，已拉高酒駕罰則，汽車酒駕最高可處12萬元罰鍰，拒絕酒測直接裁處18萬元罰鍰，且酒駕或拒測累犯的罰款金額都採累計加重處罰，同時酒駕同車乘客也要受罰，汽機車駕駛酒測值超過每公升0.25毫克，同車乘客處600元至3000元罰鍰，新法上路希望能遏止酒後駕車發生。

▲警方擴大臨檢取締酒駕。（圖／彰化縣警局提供）

因此彰化警方決定在歲末到年初12月到1月這段期間將加強執行取締酒後駕車執法作為，除了規劃全縣同步擴大取締酒後駕車專案勤務，也責成各警察分局、交通隊等依轄區治安、交通狀況需要，自行規劃酒測路檢專案勤務，結合各項勤務強化執法作為，全力防制酒後駕車。

彰化縣警察局局長方仰寧特別提醒駕駛人，建立優質飲酒文化，適量而有節制的飲酒是每個人應有的認知，並建立「酒前不開車」的觀念，在參加應酬或飲宴，事前知道可能接觸酒類之場合，就不要開車前往，避免讓自己飲酒後才陷於要不要開車的抉擇，就容易產生僥倖的心態，一旦酒後上路，都將造成終生遺憾。也溫馨的提醒您：一人赴宴，「可能喝酒」就不要開車；二人以上，「指定駕駛」盡興也放心；三杯下肚，「代駕服務」周到又貼心；似有醉意，「親友接送」安全不擔心。養成良好的飲酒習慣，才能「平平安安過好年」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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