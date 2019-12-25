「綠標人行道」慘淪倉庫、停車場　北市大安區1年開罰1萬4千件

▲北市政府推動無實體標線人行道，卻遭民眾佔用臨停警方嚴加取締。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府從2010年開始，在巷弄內標劃「無實體人行道」希望達到人車分流效果，根據北市政府交通局資料顯示，大安區共計有53個里籌設綠色「標線型人行道」，經由本分局協同各里里長、民眾溝通協調後，迄今完成49個里。

但警方發現近來「標線型人行道」遭民眾占用情形嚴重，不少人為圖一時之便，將私人物品擺放在標線型人行道占用，造成用路人通行不便，甚至改變動線與車爭道，已嚴重影響行人行走安全。

▲北市政府推動無實體標線人行道，卻遭民眾佔用臨停警方嚴加取締。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警分局為維護市民大眾用路安全，透過各宣導、規劃警員編排掃蕩勤務清除這些自私民眾的路霸雜物，並依規定協請市府環保局清潔隊共同執法開罰、大安警方目前加強取締、並清除占用巷弄道路的花盆、紙箱、雜物等。

大安警方統計，2019年度警方掃蕩巷弄標線型人行道舉發違規停車14247件、堆放妨礙交通之物6件，另勸導改善225處，警方將繼續取締清理，並呼籲民眾切莫占用巷弄道路，並養成守法觀念，市民若發現移動式道路障礙物占用騎樓、標線型人行道及道路等情形，請撥打110報案，警方將立即派員取締告發。

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