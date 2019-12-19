交大2019歲末光雕　「洄光計畫 ECHOES OF LIGHT」亮麗登場

▲交通大學2019歲末光雕將於19日晚在圖書館前景觀大道草皮亮麗登場。（圖／交大提供）



記者陳凱力／新竹報導

交通大學2019歲末光雕將於19日晚在圖書館前景觀大道草皮亮麗登場，以「洄光計畫ECHOES OF LIGHT」重現造夢的過程，並與音樂創作者跨界合作，邀請DSPS樂團、Tangent樂團與交大數位音樂創作社共同展演，展現歲末佳節歡欣氛圍。

請繼續往下閱讀...



「洄光計畫ECHOES OF LIGHT」由何理互動公司設計，繼2018年創作「觀月計畫」向外探索，重現人類初觀月形的驚嘆及初心，今年以「洄光計畫」探討向內的意識，透過裝置作品「Channels」數個巨大不斷變化的方框，串成長型的通道，讓真實與虛構間不再有界限，如同睡眠時一道深埋在腦海盡頭的光，引領著意識邁入造夢的通道。



陳信宏代理校長表示，交大歲末光雕邁入第三年，這三年交大在學生宿舍、餐廳及圖書館都有許多創新改造，光雕活動更是受到國內外媒體高度關注與報導，讓交大不僅以學術成就揚名國際，更以校園美學創造出城市的新地標，體現「一所大學，可以改寫一座城市的文化」願景。今年同樣由何理互動創作，團隊中包含本校校友，感謝這群跨域藝術家的用心與努力，歡迎新竹市民一同共襄盛舉，與我們共享科技藝術與音樂交流的美好時光。





新竹市沈慧虹副市長表示，新竹是科技之城，而交大是科技人才培育的搖籃，除了傲人科技成就，也注重美感人文環境，今年「汀甫圳通學步道工程」打通周邊及交通大學共6所學校的通學步道，帶來親水、多元生態步道，更強化交大在地連結，「感謝交大打開圍牆，讓鄰里共享美感景觀。」每年舉辦的歲末光雕，都展現強大的想像力與獨特創意，讓交大蛻變成充滿美學與科技結合的校園，成為新竹具有代表性的活動之一。



「洄光計畫ECHOES OF LIGHT」開幕表演將由Channels燈光作品搭配DSPS樂團演出，透過燈光與聲音的交匯，融合成一段規律的頻率，由此進入夢境，將睡眠的過程轉換為一段段的光波與聲波呈現在觀眾眼前。



2019年歲末光雕─「洄光計劃#ECHOES OF LIGHT」

展出期間：2019年12月19日至109年2月8日止，每日17時30分至23時

展出地點：光復校區圖書館前工程五館旁景觀大道的草皮廣場展出

19日下午6點舉行點燈開幕儀式，安排DSPS樂團、Tangent樂團與交大數位音樂創作社演出。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

►清大女生宿舍洗澡「驚見一隻手」 他辯：借衛生紙…1張照片打臉



►孽子嫌出菜慢「整桌砸還老母」竹棍狂毆 傻眼！保護令才剛核



►開門驚見「小叔與外甥女全裸休眠」 渣男冤喊：我是被動