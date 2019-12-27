冷氣團發威ing！今晨最低11.8℃　北台急凍「竹苗可能10度以下」

▲大陸冷氣團來襲，新竹、苗栗可能出現10度以下低溫。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

受到大陸冷氣團影響，北台灣急凍。根據氣象局網站資料顯示，今晨最低溫出現在新北石門富貴角，在清晨6點測11.8度，氣象局也針對新竹、苗栗發佈黃色低溫特報，提醒新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，預報員王品翔透露，不排除氣溫會再降。

中央氣象局預報員王品翔指出，今(27)日持續在大陸冷氣團影響之下，迎風面的東半部及大台北地區仍有局部下小雨機率；溫度方面，大陸冷氣團南下，溫度明顯下降，今天北台灣一整天都偏冷，新竹以北、東北部高溫不會超過20度，北部、東北部低溫普遍約13、14度，竹苗沿海及空曠近山區甚至有機會出現10度左右低溫，氣象局也針對該地區發布了低溫特報黃色燈號，提醒民眾注意保暖；中南部及花東早晚也冷，低溫約15-18度，白天高溫約21-26度，中南部地區仍要留意日夜溫差

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▲大陸冷氣團南下，溫度明顯下降，今天北台灣一整天都偏冷，新竹以北、東北部高溫不會超過20度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，受冷空氣影響、今(27)日至明(28日)晨北台灣氣溫偏低，要注意保暖。迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨的機率，北部平地轉為多雲；中南部晴時多雲、早晚氣溫亦較低。今日氣溫：北部13至18度、中部14至23度、南部15至27度、東部14至24度。

吳德榮表示，明日白天起至週(29)日冷空氣持續減弱；明日白天各地多雲時晴，氣溫明顯回升；明晚起南海(巴逢殘餘)水氣逐漸移入，各地雲量漸增，降雨機率逐漸提高；週日各地皆有降雨機率、降雨範圍也擴大。

▲新竹、苗栗可能出現10度以下低溫。

另外，下週一、二(30、31日)冷空氣略遜於前波、但挾帶更多水氣的「東北季風」南下，中部以北及東半部有局部雨；氣溫逐漸下降，轉為濕冷的天氣。跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地(≦200公尺)低溫約可降至13、14度；台北市平地(≦200公尺)低溫約降至14、15度，戶外活動、注意保暖。

跨年前後北部、東北部仍有局部短暫雨，花東雲量多、亦有局部短暫雨的機率；中南部相對穩定，為多雲時晴。所以，北部、東半部的「跨年、迎曙光」活動、有受到干擾的機率。下週三(元旦)白天起至週四(2日)天氣轉乾，北部平地轉多雲時晴，中南部晴時多雲，迎風面北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率；冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

▼迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨的機率。