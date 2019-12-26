影／中部以北「入夜就急凍」！暴冷低探12°C超有感　周末天氣曝...還要下雨

記者許凱彰／台北報導

受到大陸冷氣團南下、強東北季風的影響，各地有感降溫，北台灣約13-14°C，新竹苗栗地區及空曠地區有可能低探10°C，對此氣象局也發布了低溫黃燈警示。此外，28日（周六）入夜受到巴逢颱風外圍水氣接近，全台將轉有雨的天氣型態。

據悉，這波冷氣團其中以27日（周五）到28日清晨的溫度最低，北東低溫13-14°C，中部約15°C，南部及花東地區約16-18°C。值得一提的是，在新竹苗栗山區及沿海空曠地區，受到地形影響，可能會出現10度左右低溫，新竹以北的天氣都是有感低溫，中南部雖然高溫略高，但仍須注意10°C的日夜溫差。

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▲越晚會越冷，最冷的時間在27日至28日清晨。（圖／翻攝自NCDR）

氣象專家吳德榮表示，27日清晨、晚間、28日清晨，中部以北平地最低溫約降至12-13°C；台北市約降至13-14°C。28日白天到29日冷空氣將逐漸減弱、氣溫會有明顯回升。28日晚起「巴逢」外圍水氣逐漸接近，各地雲量漸增，降雨機率逐漸提高；週日各地不但皆有降雨機率、雨區範圍也擴大。

▲這波冷氣團溫度可能低探10-12°C。（圖／中央氣象局）

吳德榮還指出，30日、31日（下週一、二）將有另一波東北季風增強，強度沒有這一波顯著，但仍然會帶給迎風面的北東局部陣雨，氣溫也會略降，中部以北約落在14-15°C左右。

中央氣象局透露，31日跨年夜由於西半部雲量多，若要送今年最後一道夕陽，得碰碰運氣；至於2020年元旦第一道曙光，東北角、恆春半島等地會飄雨，追到曙光機率低，中南部山區看見曙光的機率則相對較高。.

▼氣象局針對新竹縣苗栗縣發布低溫黃燈示警。（圖／翻攝自中央氣象局）