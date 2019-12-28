政見會金句整理！「讀稿機」對戰「總機」、政治奇才嗆豬八戒吃國家

▲3位總統候選人。（圖／中選會提供）

記者錢玉紘／綜合報導

2020總統大選壓軸場的電視政見發表會於27日晚間落幕，總統蔡英文聚焦內政以及未來政見，而國民黨候選人韓國瑜嗆蔡英文被民進黨派系新潮流架空，更自稱是「百年難得一見政治奇才」，親民黨宋楚瑜則是換上藍色博士服，稱自己的重點是「只做一任、撥亂反正」。綜觀本次辯論會，仍然是唇槍舌戰，也產生許多名言，以下整理3位候選人討論度最高的金句。

●蔡英文

►我發現國民黨每一次選舉的主軸都差不多，不同的人來，講來講去都同樣講三件事情：「蔡英文當選了，中華民國就會滅亡」、「沒有中國，台灣的經濟就沒有未來」、「沒有核電，台灣就會缺電」。



►我確實很想聽他（韓國瑜）的政見，也想記下他的政見，不過他除了罵我之外，從他的口中既聽不到政見，也提不出具體可行的解決方法。

►你的政策團隊的分機號碼應該是633。因為你的國政顧問團，就是當年馬總統的633執政團隊，而且是跳表團隊，是同一批人。

►總統不是「總機」，總統要扛責任、要領導，不是把問題轉給其他部會就好了。

►你當市長，連數字都弄不清楚，難怪借給別人600萬的事情，到現在你都還講不清楚。

►韓市長，你放空高雄，但是我沒有放棄高雄。

►要做一個國家領導人，先要把數據搞清楚，然後再把情勢搞清楚，不能信口開河、誤導民眾。

►國民黨到底是怎麼了？難道不靠歧視女性，就不會選舉了嗎？一方面常講「家庭價值」，另一方面，又常用粗俗的字眼來歧視女性。我不知道，這樣的錯誤示範，是要大家怎麼回去教自己的小孩？

►但是你（韓國瑜）選擇不聽，一個政治的領導人、一個要選總統的人是這樣的態度，讓我覺得很失望。

►韓市長，我們在選總統，你講的事情都要有根據，你說我們貪污，貪污在哪裡？案件在哪裡？你沒有根據。



►中國自己沒有民主，卻批評台灣開民主倒車，好像忘記了自己，連車都沒有

►只要蔡英文當總統的一天，我絕對會站在最前面，幫台灣擋住威脅侵略，保住我們的主權、民主跟自由。

►國號不是口號，年輕人有未來，中華民國才真正可以萬歲。

●韓國瑜



►總統被民進黨最大的派系新潮流架空，新潮流像是癌細胞，借民進黨這個雞生新潮流的蛋。

►我叫做韓國瑜，是百年難得一見的政治奇才！

►你以為支持了孫悟空可以治理國家，錯！是豬八戒在吃這個國家。

►當總統不是當總機，當總統也不是當讀稿機，兩隻「機」都不好，「您的讀稿機享譽海內外」。

►「一例一休」非改不可，現在台灣資方脖子被一例一休卡住，勞方肚子被一例一休餓到。



►夏天大家熱得要死，要吹冷氣，可是台灣夏天沒有風，結果蔡英文用了2兆去做風力發電，妳讓台灣人民選擇，第一個被熱死，第二被妳燒的煤炭燻死，第三被妳的政策活活給氣死。



►康熙字典7萬多個字，我會用一個字，和氣生財的「和」，兩岸關係要和氣生財，不會採取民進黨拿刺刀去刺對方的做法。



●宋楚瑜



►宋楚瑜當選後，『只做一任、撥亂反正』

►民進黨執政坦白講，心胸不夠開闊，不肯聽聽宋楚瑜願意提供的意見。



►如果我今天自首，算不算滲透法將來要處置的對象，不過蔡總統可能您也會被連累到，因為您是教唆犯。