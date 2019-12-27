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陳綺貞當小三辯「不知情」！玉女形象淪慾女…律師1點說破：為時已晚

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▲▼陳綺貞、李怡貞。（合成圖／翻攝李怡貞粉專、陳綺貞粉專）

▲陳綺貞淪小三，律師李怡貞說話了。（合成圖／翻攝李怡貞粉專、陳綺貞粉專）

記者柯振中／綜合報導

44歲的歌手陳綺貞日前被爆「淪為小三」，與已婚的林姓男子在街上熱吻，她隨後也出面否認，不曉得自己是小三。事件也讓男子的正宮氣炸，打算對陳綺貞提告。對此，「女人大律師」李怡貞提出了不少質疑。

李怡貞在臉書上說，對於陳綺貞淪為小三的事件，「說不知情？！我不置可否，但其實我實務上還真的遇到有小三被人夫騙。」她提到，當時有人夫為了騙過小三，不惜偽造身分證，以證明自己當下未婚，「而且人夫工作性質時常出差，時間本不定，於是小三真的只能被矇拐。」

李怡貞指出，有些小三可能是真的傻，但有些儘管心中有疑問，仍選擇裝傻，畢竟「有家庭的人夫是無法全心全力奉獻他的時間給妳」，自己心中多少會有感覺，「更何況是朝九晚五的銀行業。」

▼陳綺貞日前被拍到，與人夫在街上擁吻，玉女形象全毀。（圖／翻攝自臉書／陳綺貞 Cheer Chen）

▲廣告小妹認為當小三不只是有道德問題，還影響經濟。（圖／翻攝自臉書／陳綺貞 Cheer Chen）

李怡貞說到，若陳綺貞能夠證明自己對「人夫有家庭」這件事毫不知情，就可能逃過一劫，但如果不行，也只能勇敢面對了，「雖然現在立刻斬斷聯繫，但是為時已晚吶…。」

對於正宮喊告的可能性，李怡貞提醒，正宮應該告侵害配偶權的部分，要求民事賠償，因為通姦必須要有抓姦在床的照片，或是性器交合的證據，「但侵害配偶權，只需親親抱抱、過從甚密、曖昧簡訊、牽牽小手，逾越一般男女交往程度，便可達到侵害配偶權的標準。」

至於和解如何談，李怡貞說，路邊舌吻、頂來頂去，玉女的形象變成「慾女形象」，進行訴訟，賠償2、30萬也不為過，如果私下和解，價碼可能可以談得更高，畢竟「玉女形象比較重要，對吧」。

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