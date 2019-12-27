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社會 社會焦點 保障人權

老公外遇臉書放閃「穩定交往中」　正宮傻眼告討55萬：還求婚！

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▲▼家長有權使用已故女子臉書帳號。（圖／PEXELS免費圖庫提供）

▲陳男和黃女在臉書PO文曬恩愛。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／新北報導

鄭姓人妻去年10月間意外發現陳姓丈夫在臉書上PO文，聲稱與黃姓女子穩定交往中，兩人甚至互稱「親愛的」，一氣之下提告求償55萬元。由於陳、黃兩人皆未出庭，新北地院法官考量到3位當事人收入都不穩定，最後判兩人應連帶賠償鄭女10萬元較為適當，全案仍可上訴。

鄭女在判決書中主張，與丈夫是在2016年5月間結婚，婚後育有3名子女，沒想到才當了2年夫妻，對方就在臉書上PO文聲稱和黃女穩定交往中，甚至互傳「親愛的」、「老婆」、「愛你」、「叫你陪我」等曖昧訊息，不僅曾做出親吻脖子等親密行為，還公然求婚，親友們都知道這件事，讓她大受打擊，因此決定提告求償55萬元。

▲浪漫,牽手,情侶,求婚,結婚。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲陳男不顧自己已婚的身分，仍向黃女求婚。

而受到指控的陳男及黃女經過法院合法通知，皆未出庭辯論，也沒有提出任何書狀聲明。新北地院法官認為，兩人的曖昧對話、親吻行為都有臉書截圖為證，可見陳男的確已經與黃女發展出超越友誼的感情，並且侵害到鄭女的配偶權，妻子依法求償並無不妥。

法官接著表示，考量到鄭女為自由業者收入不固定，陳男名下沒有財產也無所得資料，黃女去年度所得僅25萬多元，可見3人的經濟狀況都不算太好，最後判陳、黃兩人應連帶賠償10萬元較為適當，其餘部分駁回，全案仍可上訴。

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