新竹袋屍／癡情夫不知妻出軌…日日問警「找到我老婆沒？」焦心等4天迎難堪噩耗

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市區26日晚間爆發驚悚不倫血案，43歲的王姓人妻出軌，與團膳公司的總鋪師吳男（42歲）暗通款曲，不料2人平安夜幽會時卻為了20萬反目，吳男一氣之下將王女悶殺，伴屍2天後再打包裝袋棄屍。直到26日晚間，吳男難逃良心譴責，這才痛哭前往警局自首。悲傷的是，這段婚外情王女丈夫一直被矇在鼓裡，在23日發現妻子失蹤後，心急如焚地向派出所報案尋妻，並天天前往警所詢問尋人進度，怎料找了4天後，卻換來了妻子出軌淪為袋屍的噩耗，王夫26日晚間前往停屍間認屍時不發一語，一度崩潰癱軟險些站不住。

▲性格開朗的吳嫌與相貌清秀的王姓人妻發展不倫戀。（圖／翻攝臉書）

初步了解，兇嫌吳男是一名單親父親，平時熱衷宮廟宗教活動，同時也是團膳公司裡一位專業的總鋪師，獨自一人扛起養家的生活重擔；但樂觀開朗的吳嫌，卻與已婚的王女悄悄發展不倫戀，2人還相約一起到新竹市區攜手度過平安夜，不料才甜蜜沒多久，當晚王女酒後突然開口向吳男索討20萬元，遭到拒絕後憤而甩手打了吳一巴掌。吳男自覺臉上無光，一時氣上心頭，趁著王女熟睡時以電擊棒、棉被將其悶殺，在伴屍2天後，才將屍體綑綁裝入黑色垃圾袋中，並於26日清晨5時將屍袋運往新竹縣郊外丟棄。

在犯下殺人重罪、棄屍後，吳男26日下午難抵良心譴責，終於鬆口向好友坦承殺人，並於當晚在新竹市市議員陳治雄的陪同下前往警局自首，期間吳男情緒相當激動，數度在警所內崩潰落淚，言詞中滿是懊悔，但訊後仍遭檢警依殺人罪嫌移送。

▲吳嫌自首後再警方的陪同下前往棄屍地點尋找王女遺體。（圖／記者陳凱力翻攝）

令人揪心的是，這段婚外情王女丈夫自始至終都被矇在鼓裡，完全不知妻子不忠，23日晚間發現妻子失聯後，還焦急地上臉書社團PO文尋人，同時也向警方報案協尋。當員警詢問可能失蹤原因時，不知情的王夫還回應，與妻子的感情都很正常、沒有爭吵，不知道為何會突然失聯。在失聯的這段期間，王夫日日前往派出所報到，向警方詢問尋人進度，「請問找到我老婆了沒？」萬萬沒想到，焦急等待了4天後，卻迎來了妻子出軌遭殺害棄屍的難堪噩耗。

26日晚間，王女的遺體被警方尋獲後，王夫接獲通知也前往停屍間認屍，見到自己掛念多日的妻子成了冰冷遺體，王夫神情凝重萬分，全程不發一語，還一度情緒崩潰、雙腳癱軟險些站不住。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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▼丈夫在發現妻子失聯後，焦急地在臉書社團PO文尋人，不料找了4天卻迎來難堪噩耗。（圖／翻攝臉書）