中國男足薪水列「全球第6高」…排名卻僅76！　足協祭「限薪令」改歪風

▲中國國家足球。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

中國國家足球隊現在在國際足球總會（FIFA）的排名是76名，比原本的75名又再下降一個名次，皆是因為今年輸掉多場國際賽事；不過就在成績不佳的情況下，中國足球員的薪資卻居高不下，排名全世界第6高！為了解決這樣的弊端，大陸足協加速推出「限薪令」新政，大陸本地足球員年薪未稅前不得超過1000萬元人民幣（約4364萬台幣），希望可以藉此抑制高薪問題，更能讓球員主動到海外磨練提升實力。

2019年中超球員的平均薪資為120萬美元（約3642萬元台幣），薪資水準在全球排名第六，與先前踢贏中國隊的敘利亞球員一年不到2萬人民幣（約8萬7千元台幣）的年薪相比，似乎戰績跟給薪不成正比。

為了打破這種狀態，根據中國足協最新規定，外籍球員2020年1月1日以後的薪資，稅後不得超過300萬歐元（約1億元台幣），而大陸本地球員的薪資則是在稅後不超過1千萬人民幣，希望能藉此讓能力較好的年輕足球員，在薪資未能滿足的情況下，不再將眼光只放在中國國內市場，而是會為了追求更好的待遇，選擇到國外提升球技，在他處嶄露頭角後提升中國國足的知名度，也被視為中國足協加強推進年輕球員前進外國的舉動。

報導中指出，因為中國國內待於過於豐厚，許多本地年輕球員放棄出國踢球，此外，高薪的外籍球員也打破聯賽的平衡；因此在本次的「限薪令」中，提升了引進外援的難度跟界限，但這樣的新政策也導致各個足球俱樂部在年末，短期簽下高價外援，以及緊急跟仍在效力中的外援進行續約的動作。

除了薪水大砍之外，新的限制當中，一場比賽每支球隊最多只能派出4名外籍球員，這也代表許多因為嚮往高薪的高水平外援球員，很有可能會回歸原本歐洲的隊伍；「限薪令」的推出勢必會成為中國國足的一大震撼彈。