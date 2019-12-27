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7歲男童深夜喊腿疼…爸媽以為「生長痛」放任2個月！醫搖頭：送過來太晚了

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▲▼7歲童腿疼，家長以為生長痛，沒想到要截肢。（圖／翻攝自看看新聞）

▲7歲童腿疼，家長以為生長痛。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

不少孩子長身體時，都會遇到膝關節和小腿的生長痛。江蘇一位7歲男孩日前晚上一直喊腿很痛，家人沒當回事，覺得是孩子正常的「生長痛」。沒想到，他症狀不斷加重，最後還長出個奇怪腫塊，這才被家人趕緊送醫。醫生診斷後搖頭說，送過來太晚了，「已經要截肢了。」

據《看看新聞》報導，很多小孩長高都會生長痛，但家長千萬不要自行判斷，否則很可能耽誤其他疾病的治療。日前，7歲男孩跳跳（化名）就因父母的忽視而被截肢。

前不久，跳跳晚上一直喊腿疼，可是家人沒當一回事，沒想到，夜間疼痛不斷加劇，腿上甚至長出個奇怪的腫塊。最後，醫生活檢確診為惡性「骨肉瘤」。

▲▼7歲童腿疼，家長以為生長痛，沒想到要截肢。（圖／翻攝自看看新聞）

▲醫生診斷後認為，孩子已經要截肢了。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生檢查發現，跳跳膝關節上的腫塊部位是正常人的1.5倍大，已經嚴重影響了他的活動，「腿部沒法伸直，用止痛藥無效；這個小朋友我們覺得非常可惜，在確認沒有轉移的情況下選擇了截肢。」

雖然跳跳的腫瘤好了，但卻永遠失去了一條腿。醫生有點心疼和遺憾，「要是孩子能早來2個月，或許就能留住健全的身體了。」

▲▼7歲童腿疼，家長以為生長痛，沒想到要截肢。（圖／翻攝自看看新聞）

▲孩子患上惡性骨肉瘤。（圖／翻攝自看看新聞）

專家表示，骨肉瘤是骨科腫瘤的一種，較為常見，大多發生在8-18歲的青春期孩子身上，早期出現的一些危險信號一定要注意，「一、剛開始是隱匿性疼痛，疼痛持續時間很長，間歇期會越來越短最後成為持續性，尤其是晚上；二、四肢比較淺表，一旦形成腫塊，可以很明顯摸到；三、會造成肢體的功能障礙。」

醫生提醒，骨肉瘤發病原因目前還不清楚，因此還無法有效預防，「對於這種腫瘤，早期診斷並積極治療，才是挽救生命、保全身體的關鍵。」

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