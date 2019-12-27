六和高中學測包高中祈福集氣 　校長親自靈籤祝金榜題名

▲六合高中舉辦「高三學測包高中」以包子米糕和粽子諧音祈福活動。（圖／六合高中提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市六和高中為祝福高三同學參加學測能考上理想大學，27日舉辦「普高三學測包高中祈福活動」，由林繼生校長、陳威廷家長會長與家長代表、師長、學生代表一起在舞台上包粽子，並由家長會贈送包子、狀元糕、粽子及特上紅茶給每位同學，為他們即將到來的大學入學測驗考試集福氣，祈願同學在學測都能「包」、「糕」、「粽」（包高中）。

▲並佐以祁福詩籤祝福期望學生都能考上理想大學。（圖／六合高中提供）

林繼生表示，今日的包糕粽會場聚集滿滿的「福氣」，校長和家長會長及各班導師們事前很虔誠的前往芎林的文林閣為大家向文昌帝君祈福，希望除了同學的努力之外，也能祈求神明加持，讓同學有好的運氣，能在學測考出好成績，將來透過繁星推薦與個人申請，如願進入自己心中理想的校系。典禮現場還特別播放當天師長虔誠祈福的影片為學生獻上最真摯的祝福，希望家長與同學都能感受學校用心。

另外，林繼生親自仿擬一般廟宇籤詩，事先撰寫「六和靈籤」四組供同學抽取，內容都是「功名：大吉，大考：亨通」，展現對六和學子滿滿的祝福與期許。 同時家長會也特別準備文昌帝君加持過的文具包，讓每位學生可以神來一筆，寫出正確答案。 最後所有同學以班級為單位，發表學測必定高分誓師宣言，現場氣氛動人又溫馨。

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