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果菜市場拍賣員辭職種產銷履歷辣椒　消費者吃得安全更有保障

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▲曾做過市場拍賣員的屏東市農友黃俊豪，辭職當農夫，申請產銷履歷驗證，讓消費者吃到安全更有保障的農產品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲曾做過市場拍賣員的屏東市農友黃俊豪，辭職當農夫，申請產銷履歷驗證，讓消費者吃到安全更有保障的農產品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在果菜市場上班當過理貨員、管理員及拍賣員的屏東市農友黃俊豪，去年辭職當農夫，專心種辣椒及茄子，並申請產銷履歷驗證，最近辣椒盛產，以銷往量販超市為主，次級品將做成辣椒醬等。

42歲的黃俊豪在市場待了將近20年，由於家裏原本就是務農，先前都是利用工作之餘到田裏幫忙，因工作關係對每一種蔬果的安全性特別重視，所以自己種菜後就申請到產銷履歷驗證，更能保障消費者安全。

他說，租用原本種苦瓜的網室栽種，目前辣椒有2分地，茄子有3.5分地，而辣椒及茄子雖不難種，但對肥培管理及病蟲害防治特別用心。不懂之處就請教農改場的專家，留意排水的問題，所以要做高畦，下大雨能讓雨水順利流出，網室栽種缺乏授粉媒介，於是養了蜜蜂授粉，管理得當一片翠綠的辣椒田下，掛著一排的綠色辣椒，等待轉紅時就能採收。

平均一個星期採收2-3次，一次大約200到300公斤，採辣椒的時間較彈性，但以早上較佳，採收後分級冷藏送到量販通路，價格都還算穩定，有些較差的次級品，將來準備自製辣椒醬。

長年在果菜市場工作，他更瞭解蔬果安全的重要性，當拍賣員時，經常鼓勵農民種出高品質和安全的農產品，現在自己當農夫，更要以身作則，讓消費者健康更有保障。

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