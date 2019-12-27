豬年最後一次「天赦日」　最強轉運日期曝！一招煮錢水：願望易實現

▲拜拜求好運！（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

網搜小組／劉維榛報導

今年接近尾聲，想消除霉運的民眾可要把握「天赦日」！民俗專家柯柏成表示，每一年會有6至7天的天赦日，而2020的1月22日就是豬年的最後一次改運日，當天可赴寺廟祈福，願望容易被實現。另外，民眾也可以在家煮財水，首先要準備168枚的外國硬幣。

相傳天赦日，是古代星宿運行所推算出的特殊吉日，「宜祭祀、祈福、求嗣、齋醮、結婚、嫁娶、修墓、造葬」，顯見這一天百無禁忌。柯柏成解釋，這是擇日學上的吉日，原則上就是每年的春季遇到戊寅日，夏季遇到甲午日，秋季遇到戊申日，冬季遇到甲子日，一年大概會有6到7次。

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若民眾想擺脫衰運，絕對不可以錯過這天，柯柏成說，豬年最後一次天赦日就是國曆2020年1月22日，恰巧是農曆年前的二十八，方法一、可在家門口焚香，誠心向上天祈求；方法二、信徒們可赴大廟或教堂懺悔、祈福、延壽、補運、補財庫等。

過了1月22日，即將迎接鼠年天赦日，共有6天，統整如下：

1、2020年02月05日，正月十二戊寅日



2、2020年04月05日，三月十三戊寅日



3、2020年06月20日，閏四月廿九甲午日



4、2020年08月19日，七月初一甲午日



5、2020年11月01日，九月十六戊申日



6、2020年11月17日，十月初三甲子日

柯柏成強調，帶著一顆真誠的心祈求是必備的，「所求的事情都特別容易實現」，至於久病未癒、官司纏身的民眾，也可嘗試在天赦日祈福，讓身體康復、大事化小事。

▲專家曝煮錢水招財！（圖／民俗專家柯柏成提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

另外，民眾如果想求財，柯柏成分享「煮財水」撇步，快學起來：

首先，蒐集各國錢幣（人民幣、美金、日幣、港幣）都可以，象徵賺取四方各國錢財，銅板總共168個準備（非168元）。

第二，在天赦日當天任何時辰，找個鍋子加水淹過錢幣高度就可以，將水煮沸，水滾的時候讓它多滾個3-5分鐘，小心把鍋子 端著繞屋裡，讓水蒸氣瀰漫在屋內。

第三，等水冷卻後，把擦乾的錢幣放在聚寶盆放財位，冷卻的水，拿杯子裝起來，外面用紅紙寫上「對我生財」在放置財位，（不知道財位在那的，放神桌上就可以了）。

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▲財源滾滾來！

第四，冷卻後的錢幣可以取一個順眼的當錢母，放在自己的皮包裡不要花掉，留到下一次天赦日再處理。

柯柏成說，「針對上一次天赦日留下來的錢幣和水，我個人是布施到寺廟、慈善機構，這是建議的做法，有舍才有得，錢財就會是有生命力的活泉，反之易成死水潭，或也可以存到銀行自己常用的帳戶裡面，錢水可以拿來澆花，切勿倒馬桶沖掉。」

文章由命理老師柯柏成授權提供，請勿擅自轉貼

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