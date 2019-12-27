　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調墊底柯文哲嘆「兔子游泳輸烏龜」　郭台銘幫抱屈：柯市長值得託付

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲柯文哲、郭台銘出席「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、郭台銘出席「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管「郭柯分手」傳聞不斷，但台北市長柯文哲27日仍與鴻海創辦人郭台銘同台，出席「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」，雙方互動良好。當被問到近來民調墊底的問題時，柯文哲無奈說，台灣的執政成功失敗只有一個評判標準，就是選票；而一旁的郭台銘則直接幫柯解釋，「人民是要選喜歡的？還是選一個願意追隨的？這句話市長不好說，我也是很直白的人」，直言以台北市民身分，柯市長是值得選民的青睞跟託付。

對於近來有民調結果顯示滿意度墊底，柯文哲無奈笑說，這是個尷尬的題目，不過有句話叫「兔子如果跟烏龜比游泳，牠也會淹死」，看是要比什麼。柯說，最近在研究台灣的政府效能為何這麼爛，很大的理由跟kpi有問題，「老實講，我有接觸過中國大陸官員，我自己評估，中國大陸官員感覺上素質比台灣的政務官好」。

柯文哲說，因為台灣的執政成功失敗只有一個評判標準，就是選票，也不是看你GDP、不是看國民生活水準、每人平均綠地多少，假設我們市政打分數是用聯合國17項城市評分標準來做市長的分數，跟用選票來做滿意度評分那就完全不一樣。

▲柯文哲、郭台銘出席「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

「所以這很麻煩，民主政治…，當然我們還是支持民主政治，但對民主政治到底要民主到甚麼程度？坦白講，做為知識分子有時候會猶疑啦。」柯文哲笑說，這個郭董一定會懂，就是市長做得好壞是用選票決定還是要聯合國17項城市治理標準打分數，那不一樣，就像是叫兔子跟烏龜比游泳，沒淹死就不錯，要贏他，怎麼可能？

接著發言的郭台銘則表示，要為柯文哲抱屈，「我覺得市長在健康醫療這個，以市長身分高度再台北市怎麼發展生技產業，我覺得我完全是上了一堂課」；郭說，如果一個市長或政府領導不能帶領台北市，「我是台北市民，我慶幸台北市有這麼一個能了解市民，有他的邏輯跟建設的規劃，他的藍圖在她頭腦中」。

▲柯文哲、郭台銘出席「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘轉過頭對柯文哲還笑說，一定要聘他當ICT產業的顧問，自己會給他很多ICT產業的建議。郭接著不忘酸一下韓國瑜，當一個領導要把台灣帶到哪裡去，不是做一些高等的瑜珈就好，「今天是兔子做瑜珈，不是烏龜做瑜珈」。

「我覺得這是台灣政治的悲哀。」郭台銘說，不是要告訴人民誰來領導國家、把台灣帶到哪裡去，一個領袖要把大家帶到哪去？人民是要選喜歡的還是選一個願意追隨的？這句話市長不好說，我也是很直白的人，「我以台北市民身分，市長是值得選民的青睞跟託付」。

ET快訊
阿滴領頭21網紅拍片「半小時破10萬點閱」！串聯齊喊：1／1
精準預言5次！台中「選情章魚哥」曝光　里長斷言：這個人贏面最
新竹袋屍／癡情夫不知妻出軌…日日問警「找到我老婆沒？」等4天
勇消冒千度高溫搶救大火…台南議長現場飆罵指揮官！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普耶誕派對主動約聊天　與郭台銘對話內容曝光

國民黨雲林支持者印送年曆竟是港版　挨批「中共同路人」

影／21網紅拍影片串聯2000萬粉絲　蔡英文響應齊喊：1／11回家投票！

領中華民國退休金、向中國大陸國旗致敬　謝佩芬嗆：吳斯懷這樣是愛國？

嗆波特王「痞子長那副拙相」　邱毅：讓你撩等於自貶身價

柯文哲爆料鄭文燦第二任滿2年轉閣揆　鄭文燦：你想太多了！

票投誰？媽媽挺英、太太反英　柯文哲：我們家就是民主多元

「民進黨喊的台灣價值在哪？」國民黨轟鄭宏輝以「中國台灣」之名爽賺人民幣

「這屆的立院責任自己扛」　民進黨團：拖延《反滲透法》形同袒護

民調墊底柯文哲嘆「兔子游泳輸烏龜」　郭台銘幫抱屈：柯市長值得託付

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

川普耶誕派對主動約聊天　與郭台銘對話內容曝光

國民黨雲林支持者印送年曆竟是港版　挨批「中共同路人」

影／21網紅拍影片串聯2000萬粉絲　蔡英文響應齊喊：1／11回家投票！

領中華民國退休金、向中國大陸國旗致敬　謝佩芬嗆：吳斯懷這樣是愛國？

嗆波特王「痞子長那副拙相」　邱毅：讓你撩等於自貶身價

柯文哲爆料鄭文燦第二任滿2年轉閣揆　鄭文燦：你想太多了！

票投誰？媽媽挺英、太太反英　柯文哲：我們家就是民主多元

「民進黨喊的台灣價值在哪？」國民黨轟鄭宏輝以「中國台灣」之名爽賺人民幣

「這屆的立院責任自己扛」　民進黨團：拖延《反滲透法》形同袒護

民調墊底柯文哲嘆「兔子游泳輸烏龜」　郭台銘幫抱屈：柯市長值得託付

川普耶誕派對主動約聊天　與郭台銘對話內容曝光

九和汽車「JAGUAR LAND ROVER 」20週年慶　送新車主台北倫敦商務艙機票4張

羅淑蕾遭爆超大牌...出遊「取消行程、讓大家乾等」　怒告女團員求償

韓國瑜：政府要把海嘯作起來　讓年輕人創業有浪可衝！

「太像家人」男友狠斬5年情　她淚遇雞排店老闆…紙袋一拆：我哭更大聲了　

一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝袋棄屍

唐綺陽／2020上半年12星座完整運勢！水瓶座甦醒　處女座「最大敵人是自己」

《無雙蛇魔3 Ultimate》製作人談定價策略：遊戲內容無愧於價格

「雄女伊能靜」表特版爆紅！病人狂找醫生咧？正妹醫甜翻白眼：我就是

捕眼鏡蛇亂學youtube影片　蠢男正面親下去被咬成「香腸嘴」

政治熱門新聞

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

呱吉嗆國民黨：哪天把你們網軍老家抄出來

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

台中邱厝里成選情「章魚哥」

李正皓點韓死穴：不可能翻轉民調

李佳芬落淚　劉寶傑驚爆600萬內幕

馮光遠爆「淡水蔡依林」秘辛！土財主父打掉2對手

李佳芬親談「新莊王小姐600萬」　哽咽落淚

陳水扁急性腸胃　吊點滴照片曝光

雲林衽獲野生李婉鈺　宣傳車大唱：哩a良心到底在哪裡

網紅：博恩面對韓國瑜就像小孩吵吃糖，做好最壞打算

吳怡農反超蔣萬安　陳芳明點出原因

李來希：我們對不起台灣人！

更多熱門

相關新聞

郭台銘臨時取消親民黨活動　改合體柯P

郭台銘臨時取消親民黨活動　改合體柯P

鴻海集團創辦人郭台銘近來與親民黨陣營交好，反而與台北市長柯文哲、民眾黨之間的關係不如以往熱絡。但27日上午郭本來排定要到新竹出席親民黨活動，但臨時缺，改出席由台灣經濟研究院舉辦的「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」，和柯文哲同台對談，讓郭柯宋之間的關係在外界看來更加樸朔迷離。

呱吉嗆國民黨：哪天把你們網軍老家抄出來

呱吉嗆國民黨：哪天把你們網軍老家抄出來

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

侯友宜、郭台銘合體為陳根德站台

侯友宜、郭台銘合體為陳根德站台

柯文哲：2024民進黨大太子、二太子會先殺一場

柯文哲：2024民進黨大太子、二太子會先殺一場

關鍵字：

柯文哲柯P郭台銘

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面