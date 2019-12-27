民調墊底柯文哲嘆「兔子游泳輸烏龜」　郭台銘幫抱屈：柯市長值得託付

▲柯文哲、郭台銘出席「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管「郭柯分手」傳聞不斷，但台北市長柯文哲27日仍與鴻海創辦人郭台銘同台，出席「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」，雙方互動良好。當被問到近來民調墊底的問題時，柯文哲無奈說，台灣的執政成功失敗只有一個評判標準，就是選票；而一旁的郭台銘則直接幫柯解釋，「人民是要選喜歡的？還是選一個願意追隨的？這句話市長不好說，我也是很直白的人」，直言以台北市民身分，柯市長是值得選民的青睞跟託付。

對於近來有民調結果顯示滿意度墊底，柯文哲無奈笑說，這是個尷尬的題目，不過有句話叫「兔子如果跟烏龜比游泳，牠也會淹死」，看是要比什麼。柯說，最近在研究台灣的政府效能為何這麼爛，很大的理由跟kpi有問題，「老實講，我有接觸過中國大陸官員，我自己評估，中國大陸官員感覺上素質比台灣的政務官好」。

柯文哲說，因為台灣的執政成功失敗只有一個評判標準，就是選票，也不是看你GDP、不是看國民生活水準、每人平均綠地多少，假設我們市政打分數是用聯合國17項城市評分標準來做市長的分數，跟用選票來做滿意度評分那就完全不一樣。

「所以這很麻煩，民主政治…，當然我們還是支持民主政治，但對民主政治到底要民主到甚麼程度？坦白講，做為知識分子有時候會猶疑啦。」柯文哲笑說，這個郭董一定會懂，就是市長做得好壞是用選票決定還是要聯合國17項城市治理標準打分數，那不一樣，就像是叫兔子跟烏龜比游泳，沒淹死就不錯，要贏他，怎麼可能？

接著發言的郭台銘則表示，要為柯文哲抱屈，「我覺得市長在健康醫療這個，以市長身分高度再台北市怎麼發展生技產業，我覺得我完全是上了一堂課」；郭說，如果一個市長或政府領導不能帶領台北市，「我是台北市民，我慶幸台北市有這麼一個能了解市民，有他的邏輯跟建設的規劃，他的藍圖在她頭腦中」。

郭台銘轉過頭對柯文哲還笑說，一定要聘他當ICT產業的顧問，自己會給他很多ICT產業的建議。郭接著不忘酸一下韓國瑜，當一個領導要把台灣帶到哪裡去，不是做一些高等的瑜珈就好，「今天是兔子做瑜珈，不是烏龜做瑜珈」。

「我覺得這是台灣政治的悲哀。」郭台銘說，不是要告訴人民誰來領導國家、把台灣帶到哪裡去，一個領袖要把大家帶到哪去？人民是要選喜歡的還是選一個願意追隨的？這句話市長不好說，我也是很直白的人，「我以台北市民身分，市長是值得選民的青睞跟託付」。