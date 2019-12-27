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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

啟動車隊掃街南北縱走　柯文哲：民眾黨要成為台灣第一大黨

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記者陳家祥／台北報導

2020大選進入最後倒數階段，台北市長柯文哲雖然沒有投入總統大選，但籌組民眾黨、提名數十名立委，全力朝國會發展。27日民眾黨舉行「南北眾貫線 民眾看得見」全台車隊掃街起跑記者會，未來將自高雄出發，行經台南、彰化、台中、新竹、桃園等，一路往北串聯全台支持者，再最後階段衝刺選情。

在車掃活動開始前，柯文哲表示，今天站這裡感觸特別深，因為在背後就是台灣新文化運動館，1920年到1930年的台灣新文化運動，在當時台灣人民追求民主、自由，整個台灣社會渴望追上世界文明腳步，台灣人希望改變現狀、追求進步的信念，在那時代充分展露。

「2014年我參選台北市長的口號：改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣第一次以改變政治文化當訴求的選舉。」柯文哲說，對他來講，不管是選舉或執政，都是改變政治文化的社會運動，也基於這精神成立台灣民眾黨，「以台灣為名、民眾為本，台灣就是我們、我們就是民眾」，相信眾人的智慧會超越個人智慧，我們也認為，要走得快，一個人走；可是要走得遠，必須要一群人走。

柯文哲說，要集合眾人的力量來帶領台灣社會前進，今天台灣社會必須在藍綠之外，要有個新的選擇，我們也在這裡宣示，我們不是要成為第三大黨，我們要從這裡出法，要成為台灣第一大黨、主導整個台灣未來政治的發展。

柯文哲表示，過去30年台灣民主政治的進程有其成就，「我們解除戒嚴、全面普選，有總統的職權，但在過去20幾年來歷經三次的政黨輪替，整個台灣被統獨議題所包圍，政府是以意識形態在治國，結果造成整個國家的內耗及空轉，其實，政治不難、找回良心而已，執政也不難，莫忘初衷而已」。

▲柯文哲出席民眾黨全台車掃啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

「有人在問我執政原則是什麼，其實相當簡單，只有三原則：對的事情做、不對的事情不要做，還有一個認真做。」柯文哲表示，但這難在堅持，其實若能有個堅持的精神、在保持理性、務實、科學數據，用所謂現代國家治理精神來治理，其實整個國家是會進步的，講到最後，其實政治的核心就是執行力而已，因此，在台灣這個社會，我們不需要發現問題的人、解釋問題的人、更重要，不需製造問題的人，今天需要解決問題的人。

柯文哲說，在選舉期間，政黨還是以仇恨、恐懼當作動員工具，再加上大撒幣政策，其實這種大撒幣政策只是債留子孫的文化而已，坦白講，發大財固然是口號，可是芒果乾何嘗不是？更重要的是，在自己同胞當中製造敵人，有時把人家貼上台獨份子標籤、有時把人貼上中共同路人標籤，其實都是種黨同伐異，「只要你跟我是同一黨的，不管你做什麼事我都要照顧你，只要你是不同黨的，不管你做什麼事，我都要反對你」。

▲柯文哲出席民眾黨全台車掃啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

「但是，在我們台北的經驗，我們可以證明，清廉勤政愛民愛鄉土是可以實踐的。」柯文哲說，2020年是台灣民眾黨進軍國會的第一站，高舉國家治理，財政紀律、公開透明的旗幟，說到最後，政府是要解決人民生活每天面對的問題，其實政治也是要落實在人民生活的每一天。

柯文哲表示，這幾天已經開始發動「全台大眾走」，「我非常感動，有很多志工背著我們宣傳氣球，走在台灣夜市、市場宣揚我們的政見，這些人都是沒有報酬的，自願自發、基於理念而去幫忙宣傳。同樣的，我們即將開動的「南北眾貫線」車隊掃街，要從高雄一路北上，到每個地方去感受台灣土地的生命力、傾聽人民的聲音。

最後柯文哲說，希望2020這場選舉，不僅是台灣民眾黨的第一站，也是起點，「我們要從這個地方開始出發，我們要成為台灣第一大黨，我們要主導台灣未來政治的發展，這才是我們今天站在這裡最大的目標」。

▲柯文哲出席民眾黨全台車掃啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲出席民眾黨全台車隊掃街啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲柯文哲出席民眾黨全台車掃啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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