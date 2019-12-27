選票投誰仍賣關子　柯文哲：草包、菜包讓人很頭痛

記者陳家祥／台北報導

2020大選腳步接近，藍綠對決情勢進入白熱化階段，許多第三勢力、政治人物的動向都有可能左右選舉走勢。背後有龐大柯粉撐腰的台北市長柯文哲，至今仍不願表態手中的選票要投給誰，27日再被問到此事時，他表示，草包跟菜包還是讓人很頭痛，特別是經濟、知識分子，「就我個人，如果步是因為要頭政黨票不然我不會去投票」。

民眾黨27日舉辦全台車對大掃街起跑記者會，柯文哲受訪時，被問到不表態挺韓、挺蔡，是不是要維持中道？柯文哲說，「相信未來十幾天，很多人都會問他這題目」，接著表示，基於對台北市的責任，一天只有24小時，每天早上7點30分開會，整個台北市的市政還是在推動，「其實選舉還是很花時間，一天只有24小時」。

柯文哲說，坦白講，草包跟菜包還是讓人很頭痛，特別是經濟知識分子，不管是知識藍、經濟藍或知識綠、經濟綠，「就我個人，如果步是因為要頭政黨票不然我不會去投票」。

另外，媒體也問到，慶富案傳出高雄銀行的會議記錄瑕疵，柯文哲說，司法是國家最後一到防線，應當被人民相信，但有時候還是相當遺憾，台灣不管檢察官或司法官，常常得不到台灣人民的信任，「就像慶富案，怎麼會連人都跑掉？這怎麼一回事？疑點重重就是這樣」。

柯文哲說，一個文明國家、一個正常國家，其實司法都不應當被懷疑，我們都相信司法會盡量做到公平、做到完整，但慶富案就是辦到不見了，所以當年有拉法葉艦案現在有慶富案。

柯文哲指出，當然台灣的民主政治還是有進步的地方，但是總是到最後還是有些缺陷，「所以這是為什麼我們要成立台灣民眾黨，我們還是要帶領台灣脫離藍綠的泥沼，不能老是用統獨議題來解釋所有問題，然後用意識形態來治理國家，這不是我們希望看到的」。

▲柯文哲出席民眾黨全台車掃啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）