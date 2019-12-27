郭台銘臨時取消親民黨活動改合體柯文哲　郭柯宋關係引注目

▲柯文哲、郭台銘出席「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來與親民黨陣營交好，反而與台北市長柯文哲、民眾黨之間的關係不如以往熱絡。但27日上午郭本來排定要到新竹出席親民黨活動，但臨時缺，改出席由台灣經濟研究院舉辦的「BioX 智慧健康與生技產業趨勢論壇」，和柯文哲同台對談，讓郭柯宋之間的關係在外界看來更加樸朔迷離。

郭台銘27日上午現身台北市出席論壇，受訪時表示，因為昨天去桃園站台時下毛毛雨，淋了半個鐘頭身體有點不舒服。郭說，新竹的行程取消最主要因為本來要跟宋主席合體，但宋下午有政見發表會要準備決定不去，「我覺得宋主席不在，大家就會猜測，我今天來這，這行程早上是我改的，宋不在如果我去又覺得怪怪的」。

隨後聯訪完，郭台銘便為論壇致詞，柯文哲在致詞到一半時才到場。郭台銘建到柯到場，還禮貌性起身致意，而柯則是趕忙揮手要郭繼續講不用多禮，簡單握手致意後，隨即拉開椅子坐下。

值得一提的是，這場活動為台灣經濟研究院主辦，其所長就是民眾黨不分區提名人孫智麗，此活動雖然名為趨勢論壇，但台下的聽眾多是民眾黨不分區的立委提名人。此外，活動開始後，台下出席人數稀稀落落，不少受邀的民眾黨不分區提名人都未現身。