　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

票投誰？媽媽挺英、太太反英　柯文哲：我們家就是民主多元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席台北市南港區南港機廠基地社會住宅統包工程開工典禮。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲出席台北市南港區南港機廠基地社會住宅統包工程開工典禮。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選腳步接近，儘管台北市長柯文哲仍不願表態手中的選票要投給誰，但柯媽卻爆料，指柯文哲是綠底，一定會投給尋求連任的總統蔡英文。對此，柯文哲27日受訪時表示，自己還在考慮要投給誰；而談到「媽媽挺英、太太反英」，柯笑說，「我們家就是典型的民主多元、每個人都很有自己想法」。

柯文著27日上午出席南港機廠社會宅動工典禮，會前受訪時被問到，是否確定要投蔡英文？他表示，還在考慮，但媽媽和太太有不同想法，「我們家就是典型的民主多元、每個人都很有自己想法」；媒體追問，是否加理會分裂投票？柯笑說，「你要不要去問陳佩琪看看？」

至於屆時會聽誰的？柯文哲笑說，「This is a good question」，反正再講、再講，不急。

另外，地下賭盤估蔡英文讓60到80萬，你的投票行為恐影響這次選戰關鍵？柯文哲先是喊話，「地下賭盤不值得鼓勵啦，就算你知道也不要拿出來講」、「
地下賭盤雖然是存在啦，但是也不要拿到檯面上來講」。至於你的態度是否有機會讓選舉翻盤？柯說，「應該不至於吧」。

而昨天柯媽表態是綠底、要投蔡英文，跟高喊中華民國萬歲的郭台銘相牴觸，未來合做是否會生變？柯文哲說，其實合作有各個項目的合作嘛，「合作不見得百分之百全部合作，這種新的政治態度也是不錯」。
 

ET快訊
22歲夫國道火燒車成焦屍！妻接電話「你老公死了」…崩潰哭：小
阿滴領頭21網紅拍片「半小時破10萬點閱」！串聯齊喊：1／1
精準預言5次！台中「選情章魚哥」曝光　里長斷言：這個人贏面最
新竹袋屍／癡情夫不知妻出軌…日日問警「找到我老婆沒？」等4天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普耶誕派對主動約聊天　與郭台銘對話內容曝光

國民黨雲林支持者印送年曆竟是港版　挨批「中共同路人」

影／21網紅拍影片串聯2000萬粉絲　蔡英文響應齊喊：1／11回家投票！

領中華民國退休金、向中國大陸國旗致敬　謝佩芬嗆：吳斯懷這樣是愛國？

嗆波特王「痞子長那副拙相」　邱毅：讓你撩等於自貶身價

柯文哲爆料鄭文燦第二任滿2年轉閣揆　鄭文燦：你想太多了！

票投誰？媽媽挺英、太太反英　柯文哲：我們家就是民主多元

「民進黨喊的台灣價值在哪？」國民黨轟鄭宏輝以「中國台灣」之名爽賺人民幣

「這屆的立院責任自己扛」　民進黨團：拖延《反滲透法》形同袒護

民調墊底柯文哲嘆「兔子游泳輸烏龜」　郭台銘幫抱屈：柯市長值得託付

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

川普耶誕派對主動約聊天　與郭台銘對話內容曝光

國民黨雲林支持者印送年曆竟是港版　挨批「中共同路人」

影／21網紅拍影片串聯2000萬粉絲　蔡英文響應齊喊：1／11回家投票！

領中華民國退休金、向中國大陸國旗致敬　謝佩芬嗆：吳斯懷這樣是愛國？

嗆波特王「痞子長那副拙相」　邱毅：讓你撩等於自貶身價

柯文哲爆料鄭文燦第二任滿2年轉閣揆　鄭文燦：你想太多了！

票投誰？媽媽挺英、太太反英　柯文哲：我們家就是民主多元

「民進黨喊的台灣價值在哪？」國民黨轟鄭宏輝以「中國台灣」之名爽賺人民幣

「這屆的立院責任自己扛」　民進黨團：拖延《反滲透法》形同袒護

民調墊底柯文哲嘆「兔子游泳輸烏龜」　郭台銘幫抱屈：柯市長值得託付

川普耶誕派對主動約聊天　與郭台銘對話內容曝光

九和汽車「JAGUAR LAND ROVER 」20週年慶　送新車主台北倫敦商務艙機票4張

羅淑蕾遭爆超大牌...出遊「取消行程、讓大家乾等」　怒告女團員求償

韓國瑜：政府要把海嘯作起來　讓年輕人創業有浪可衝！

「太像家人」男友狠斬5年情　她淚遇雞排店老闆…紙袋一拆：我哭更大聲了　

一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝袋棄屍

唐綺陽／2020上半年12星座完整運勢！水瓶座甦醒　處女座「最大敵人是自己」

《無雙蛇魔3 Ultimate》製作人談定價策略：遊戲內容無愧於價格

「雄女伊能靜」表特版爆紅！病人狂找醫生咧？正妹醫甜翻白眼：我就是

捕眼鏡蛇亂學youtube影片　蠢男正面親下去被咬成「香腸嘴」

政治熱門新聞

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

呱吉嗆國民黨：哪天把你們網軍老家抄出來

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

台中邱厝里成選情「章魚哥」

李正皓點韓死穴：不可能翻轉民調

李佳芬落淚　劉寶傑驚爆600萬內幕

馮光遠爆「淡水蔡依林」秘辛！土財主父打掉2對手

李佳芬親談「新莊王小姐600萬」　哽咽落淚

陳水扁急性腸胃　吊點滴照片曝光

雲林衽獲野生李婉鈺　宣傳車大唱：哩a良心到底在哪裡

網紅：博恩面對韓國瑜就像小孩吵吃糖，做好最壞打算

吳怡農反超蔣萬安　陳芳明點出原因

李來希：我們對不起台灣人！

更多熱門

相關新聞

市長滿2年轉行政院長？鄭文燦：柯Ｐ想太多

市長滿2年轉行政院長？鄭文燦：柯Ｐ想太多

針對台北市長柯文哲26日上電視節目語出驚人說，「桃園市長鄭文燦做滿2年的12月25日就可能會去當行政院長」，鄭文燦27日被詢問相關議題時回應：「柯市長向來就是想太多，身為市長，對市民以及對鄉親而言，這份責任感還是最重要」。

民調墊底柯P嘆「兔子游泳輸烏龜」　郭台銘幫抱屈

民調墊底柯P嘆「兔子游泳輸烏龜」　郭台銘幫抱屈

郭台銘臨時取消親民黨活動　改合體柯P

郭台銘臨時取消親民黨活動　改合體柯P

呱吉嗆國民黨：哪天把你們網軍老家抄出來

呱吉嗆國民黨：哪天把你們網軍老家抄出來

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面