票投誰？媽媽挺英、太太反英　柯文哲：我們家就是民主多元

▲柯文哲出席台北市南港區南港機廠基地社會住宅統包工程開工典禮。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選腳步接近，儘管台北市長柯文哲仍不願表態手中的選票要投給誰，但柯媽卻爆料，指柯文哲是綠底，一定會投給尋求連任的總統蔡英文。對此，柯文哲27日受訪時表示，自己還在考慮要投給誰；而談到「媽媽挺英、太太反英」，柯笑說，「我們家就是典型的民主多元、每個人都很有自己想法」。

柯文著27日上午出席南港機廠社會宅動工典禮，會前受訪時被問到，是否確定要投蔡英文？他表示，還在考慮，但媽媽和太太有不同想法，「我們家就是典型的民主多元、每個人都很有自己想法」；媒體追問，是否加理會分裂投票？柯笑說，「你要不要去問陳佩琪看看？」

至於屆時會聽誰的？柯文哲笑說，「This is a good question」，反正再講、再講，不急。

另外，地下賭盤估蔡英文讓60到80萬，你的投票行為恐影響這次選戰關鍵？柯文哲先是喊話，「地下賭盤不值得鼓勵啦，就算你知道也不要拿出來講」、「

地下賭盤雖然是存在啦，但是也不要拿到檯面上來講」。至於你的態度是否有機會讓選舉翻盤？柯說，「應該不至於吧」。

而昨天柯媽表態是綠底、要投蔡英文，跟高喊中華民國萬歲的郭台銘相牴觸，未來合做是否會生變？柯文哲說，其實合作有各個項目的合作嘛，「合作不見得百分之百全部合作，這種新的政治態度也是不錯」。

