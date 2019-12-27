美國炒作中國軍事威脅！陸國防部：無端指責「賊喊捉賊」

▲吳謙認為美國「賊喊捉賊」。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美軍高官近期頻頻渲染「中國軍事威脅」等問題。對此，中國國防部新聞發言人吳謙大校26日強調，「賊喊捉賊」，美方官員對中方的無端指責，依我看，字字句句說的都是美國自己。

吳謙指出，美國近年來在世界各地發動戰爭，侵犯他國主權，所到之處硝煙四起，無辜民眾傷亡巨大，大量難民流離失所。加上美國不久前通過的「2020財年國防授權法案」，把國防費增加到7380億美元，佔世界軍費總開支40%以上，「居然還好意思指責他國軍費規模巨大？」

在網路安全問題上，美國在史諾登事件上還欠國際社會一個交代，是最沒有資格在這個問題上對他國指手畫腳的，吳謙又說，至於太空問題上，美國成立太空部隊，大力發展太空作戰力量，推動太空軍事化和軍備競賽，嚴重威脅太空的和平與安全。

▲中國國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／翻攝中國國防部）



「美國才是當前國際秩序的破壞者」，吳謙表示，兩年多的時間裡，美國退出《巴黎協定》、退出聯合國教科文組織、退出聯合國人權理事會、退出伊核協議、退出《中導條約》。

吳謙提到，美方對中國發展的打壓，一切都源於他們的「中國觀」走入歧途；美方對自身絕對安全的過度追求，源於其「安全觀」狹隘自私；美方對國際秩序的衝擊破壞，源於其「世界觀」出了問題。

最後，他強調，「中美合則兩利、鬥則俱傷。我們希望美方著眼大局，改正錯誤，同中方相向而行，努力實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。」

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