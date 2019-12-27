新郎遭調酒攻擊猛灌3小時尿不出　洞房夜膀胱險爆進急診「插管」

▲新郎被灌酒尿不出來洞房夜住院。（圖／衛福部彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化的簡姓男子日前中午舉辦婚宴，遭到好友的「調酒攻擊」，猛灌數杯烈酒，豈料當晚酒醒小便時卻怎樣也尿不出來，折騰數小時後還是沒改善，反倒是肚子越來越脹相當難受，無計可施之下才趕快到醫院掛急診導尿，將膀胱內超過600CC的尿液排出，大喜之日遂在醫院度過洞房花燭夜。

衛福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，尿液過多使膀胱太脹無法收縮，就可能造成急性尿滯留而無法排尿。

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▲上圖紅色圓圈內黑色部分為膀胱內的尿液，可以看出幾乎充滿整個膀胱。

26歲的簡男說，自己日前剛完成終身大事，婚宴當天在逐桌敬酒時，遭到好友連續的「調酒攻擊」，幾杯高酒精濃度的調酒下肚後，讓原本就不勝酒力的他很快就陣亡，約下午3點回到家後就躺在床上呼呼大睡。直到晚上7點酒醒時發現，想要小便卻排不出來，折騰了3個小時也沒有改善，反倒是肚子越來越脹相當難受，無計可施之下才趕快到醫院掛急診。

簡男接著說，急診醫師透過超音波檢查出，自己的膀胱積了滿滿的尿液，建議馬上插尿管將尿液導出，但自己從沒有做過導尿，光聽到護理師描述要將細細的針從生殖器伸到膀胱內，整個人都嚇到站起來了，加上自尊心作祟，認為自己這麼年輕是不會有排尿問題的，堅持要等到能夠自己排尿。不過腹脹難耐，最後還是接受導尿，將膀胱內超過600CC的尿液排出。

▲泌尿科醫師蔡卓榮。

「應該是酒惹的禍！」蔡卓榮解釋，飲用酒水類的飲料後本來就會變得頻尿，不過一般只是增加到廁所解放的次數而已，但簡男因短時間攝取過多高濃度酒精後麻痺了神經，加上體內儲存的尿液過多，導致膀胱失去收縮作用，於是就形成急性尿滯留，嚴重時甚至會造成腎臟積水，傷害到腎臟功能。

蔡卓榮表示，會造成排尿困難的原因有很多，像是含抗組織胺的抗過敏藥、尿路或膀胱結石、攝護腺發炎及攝護腺肥大都是臨床上較常見的情況，不過像簡男這麼年輕就遇到排尿困難的情況算是罕見，謹慎起見還是先安排驗尿、超音波及X光檢查，不過除了泌尿道有感染之外，其它結果都很正常，只需服用減少排尿障礙藥物，搭配抗生素治療感染情況即可。

▲黑色部分為膀胱內的尿液。

蔡卓榮笑著說，由於簡男實在不放心，深怕自己身體出了問題，於是再幫他進行尿動力學檢查，藉由儀器來分析排尿過程，可評估膀胱、尿道、肌肉和神經功能是否正常，就結果來看也是沒有問題的。

第一次遇到這種情況的簡男說，他知道自己不擅喝酒，但當天是他的大喜之日，身邊要好的朋友都遠道而來為他祝賀，自己也要拿出最大的誠意來回敬大家。只是沒想到這幾杯黃湯下肚的後勁竟會讓他如此難受，事後再回想起來都覺得自己實在太「假敖」，下次絕對不會再這麼勉強自己的身體了。

蔡卓榮解釋，急性尿滯留通常發生在男性居多，在年輕朋友身上也會看見，若自身患有攝護腺肥大、尿道狹窄、尿路結石等症狀，則要盡早治療，避免憋尿行為及飲用過多利尿飲品，才可減少大量尿液無法排出的情況產生。

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