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亞洲首家無吧台酒吧　瓶裝雞尾酒讓你即買即飲

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台北信義路五段、台北101對面，原址為美式餐廳如今改裝成乍看之下不知道葫蘆裡賣什麼藥的店，大大的黃色霓虹燈招牌「WAT」是「WHAT！」的諧音，也的確很符合大眾對這間店的第一印象。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／WAT提供，下同）

「WAT」的幕後兩位老闆大有來頭，一位是擁有豐富資歷的餐飲人Royal，他協助香港檀島咖啡代理來台，也是欣葉台菜進軍中國的推手；一位是娛樂創意人天王天后操盤手陳鎮川，他們繼三年前合作開設有台北最難訂位日本料理之稱的「足立壽司」後再度聯手，秉持打破規則、顛覆想像、尊重職人精神的核心訴求，找來新生代冠軍超模調酒師邱文駿Jun擔任WAT品牌創意長，將瓶裝雞尾酒便利店結合無吧台酒吧，撞擊出前所未有飲酒體驗。

前所未見瓶裝雞尾酒便利店

WAT簡單來說可以分成開放版的「WAT Super」和隱藏版「WAT Bar」雙空間。WAT Super不僅是全亞洲首間瓶裝雞尾酒專賣店，刻意偕仿便利商店／超市的空間陳設，更增添了即買即飲的趣味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

曾擔任職業男模爾後轉行調酒師至今已八年的WAT品牌創意長Jun，擁有在亞洲50佳酒吧Indulge任職的資歷，也是國際調酒大賽常勝軍，他以經典雞尾酒為主要概念，透過特殊技法拆解融合東方元素與台灣當令食材，以「氣泡系、水果系、香氣系、欠酒精」四大類設計出十款瓶裝雞尾酒，冬瓜、文旦、刺蔥都成為調酒元素，讓這些瓶裝雞尾酒不只包裝夠搶眼，口味也有同等的驚喜感。

自己調、輕鬆喝，還有活潑搶眼打卡牆

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

說是雞尾酒便利商店，當然不只是把酒瓶陳列在超商冰櫃那麼簡單，而是連雞尾酒都要你自己來調。遵循牆面上列出的4個流程：選酒、結帳、動手做、輕鬆喝，身旁也有店員指導，選好酒結完帳後在DIY調酒區拿紙杯裝冰塊，將蘇打水或通寧水混合雞尾酒，便可以立即享受，一瓶瓶裝雞尾酒可以調製兩杯，一人獨享或朋友共飲都很方便。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／BY SILVIA SUN）

瓶裝雞尾酒也提供外帶，還有乾料雞尾酒組合，也是年末送禮的好選擇。

幸運兒請進的秘密空間

「WAT Bar」緊鄰著「WAT Super」，沒有一般認知的大門，而是要在WAT Super的神祕角落找到「拉霸」才能芝麻開門，隨著AR投影出三個相同符號顯示「中獎」後，偽裝成牆壁的大門終於開啟。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

如果說WAT Super是給好奇心旺盛的Z世代的玩樂空間，那麼WAT Bar的優雅氛圍更適合沉穩的大人。閃耀著寶石色澤的深藍色半圓絨布桌椅搭配低調的金銅色與原木色硬件，對比落地窗外是一整棟台北101的燈火通明。WAT Bar的簡約摩登風格並不少見，但是「沒有吧檯」的酒吧才是WAT Bar的最大賣點！

Bartender直接桌邊服務

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／BY SILVIA SUN）

沒了吧台，那調酒師要在哪工作？答案就是：「行動餐車！」就像在飛機頭等艙一樣，空服員推著餐車到你的座位旁，WAT Bar也如法炮製，依照點用酒種不同，分別有雞尾酒行動餐車和紅白酒行動餐車兩種。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／BY SILVIA SUN）

品牌創意長Jun為WAT Bar設計16款專屬調酒，從清爽到濃厚、從經典到創新，其中還有一款酒以國人熟悉的香蔥餅乾做發想，奶香融合鹹甜值得細細玩味。

阿霞飯店操刀 全台最強下酒菜

要說WAT Bar最讓人印象深刻的一點，絕對非它的「下酒菜」莫屬！完全是跳脫規則、打破行情，找來在台南傳承70年的經典台菜餐廳「阿霞飯店」合作打造「台式Tapas」，將阿霞飯店十款經典菜色原汁原味重現（只調整份量和擺盤），
.
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／BY SILVIA SUN）

包括白灼豬心、滷大腸頭、手工炸蝦棗、五味軟絲、台灣野生烏魚子等正港台味下酒菜，主菜還有炒炊粉、綜合海鮮湯飯的選項。更狂的是，菜單上還出現「阿霞私房滷豬腳」，這可是連台南本店都吃不到的隱藏好料！老實說，為了這份菜專程光顧也是相當合理。

WAT Super/WAT Bar

地點：台北市信義路五段16號1樓
營業時間：每日18:00~02:00
開幕優惠：
開幕當週末11/16、11/17兩天，每日限量前一百名於店內拍照上傳至FB/Instagram限時動態，並hashtag#「WAT輕鬆喝簡單玩」的顧客，結帳時即可將瓶裝雞尾酒帶回家！

※BY SILVIA SUN
（完整文章請看VOGUE.com
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