仁醫「用嘴吸尿」800ml救人！醫院獎勵43萬…554萬網友狂讚：當之無愧

▲醫生飛機上用嘴幫老人吸尿。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州一架飛往紐約的航班19日有老年旅客無法排尿，面臨膀胱破裂危險。當時55歲外科醫生張紅聽到機上廣播，自告奮勇協助看診，自製裝置，用嘴吸尿37分鐘救人。張紅所在醫院表示，「等張醫生從美國回來，醫院會有獎勵。」

據《澎湃新聞》報導，廣州19日飛往紐約的南航CZ399航班上，已經飛了整整15個小時。一名老年乘客下腹脹痛，外觀腫像一顆小西瓜，痛得坐臥不安、大汗淋漓。

當時暨南大學附屬第一醫院（廣州華僑醫院）介入性血管外科醫師張紅也在飛機上，處於半睡半醒的狀態，一聽到機上廣播求助，立刻與另一名海南省人民醫院血管外科醫生肖占祥前往協助看診。

情急之下，肖醫生決定利用手邊現有材料，以小注射器針頭、便攜式氧氣瓶面罩上的導管、瓶裝牛奶吸管自製簡易「穿刺吸尿裝置」，並由張紅親自用嘴吸尿。

整整37分鐘，張紅不間斷替老人吸出尿液，吐到杯中。肖醫生則在一旁協助，不停根據積尿情況調整穿刺位置和角度，以最大限度排出積存尿液，最後總算排除700多毫升，讓老人病情得到緩解。

▲張紅飛機上緊急救人。（圖／翻攝自澎湃新聞）

張紅回憶，當時患者長時間膀胱膨脹，沒有什麼張力，儘管肖醫生在一旁輕輕按摩，但膀胱壓力仍不足以讓尿引出，加上時間緊迫，情況實屬無奈，他才親自用嘴吸尿。

張紅坦承，當時他滿腦子只想著怎麼把尿吸出來，「其實吸到第二口的時候，我已經有點想吐了，那個味道確實不好聞，同時也怕有傳染病，但我相信這是小概率事件，老人家主要是攝護腺肥大，那些稀奇古怪的病概率應該小一些，現在事情已經過去，我無怨無悔。」

張紅所在醫院院長21日表示，「等張醫生從美國回來，醫院會有獎勵。」針對有網友質疑此舉是不是在作秀，院長稱，並非作秀，在緊急情況下，為解決病人的痛苦，醫生冒了相當大的風險，「在沒有完全清楚病人的患病情況下，用嘴去吸尿液的方法令人欽佩。」此外，肖醫生所在醫院黨委書記也表示，醫院會給予肖醫生獎金10萬人民幣（約新台幣43萬元）的獎勵。

大陸554萬網友感動狂讚，「我也是醫生，說實話，我完全做不到，佩服兩位前輩」、「醫生真的是一個偉大的職業」、「說作秀的，你恐怕連自己的尿都不敢吸吧」、「當真值得這個獎勵」、「真的醫者仁心」、「這才是我們應該尊敬的醫生，救死扶傷，醫者仁心」、「真正的英雄啊」。

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▼張紅醫生。（圖／翻攝自澎湃新聞）