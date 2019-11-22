飛機上「用嘴吸尿」37分鐘救人！仁醫：吸第二口就想吐了

▲「仁醫」張紅在飛機替患者吸尿，前後整整37分鐘，大愛感動不少人。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

廣州一架飛往紐約的航班19日有老年旅客無法排尿，面臨膀胱破裂危險。當時55歲外科醫生張紅聽到機上廣播，自告奮勇協助看診，結果發現病人膀胱存有1000毫升尿液，情急之下用嘴吸尿救人。事後，張紅受訪時坦承，「吸第二口時就想吐，但我無怨無悔。」

陸媒《澎湃新聞》報導，11月19日，廣州飛往紐約的南航CZ399航班上，已經飛了整整15個小時，但一名老年乘客下腹脹痛，外觀腫像一顆小西瓜，痛得坐臥不安、大汗淋漓。

當時暨南大學附屬第一醫院（廣州華僑醫院）介入性血管外科醫師張紅也在飛機上，處於半睡半醒的狀態，一聽到機上廣播求助，立刻與另一名南海省人民醫院血管外科醫生肖占祥前往協助看診。

兩人診斷後研判，老人攝護腺肥大，導致急性尿滯留，現在膀胱約有1000毫升的尿液，如果不盡快排出，會有膀胱破裂的危險。但偏偏機上醫療設備不足…

▲兩人商討後，決定自製簡易穿刺吸尿裝置。

情急之下，肖醫生決定利用手邊現有材料，以小注射器針頭、便攜式氧氣瓶面罩上的導管、瓶裝牛奶吸管自製簡易「穿刺吸尿裝置」，並由張紅親自用嘴吸尿。

整整37分鐘，張紅不間斷替老人吸出尿液，吐到杯中，來回反覆。肖醫生則在一旁協助，不停根據積尿情況調整穿刺位置和角度，以最大限度排出積存尿液，最後總算排除700多毫升，老人病情得到緩解。

張紅回憶，當時患者長時間膀胱膨脹，沒有什麼張力，儘管肖醫生在一旁輕輕按摩，但膀胱壓力仍不足以讓尿引出，加上時間緊迫，情況實屬無奈，他才親自用嘴吸尿。

張紅坦承，當時他滿腦子只想著怎麼把尿吸出來，「其實吸到第二口的時候，我已經有點想吐了，那個味道確實不好聞，同時也怕有傳染病，但我相信這是小概率事件，老人家主要是攝護腺肥大，那些稀奇古怪的病概率應該小一些，現在事情已經過去，我無怨無悔。」

▲「仁醫」張紅今年55歲，已經從醫30年。

張紅指出，針頭經過消毒沒問題，但管子有菌，好在他是把尿液從膀胱往外吸，加上連結時間短暫，問題不大，若是液體往膀胱裡面去，感染風險自然會大一些。他說，肖醫生也不輕鬆，一直親自把著針頭，還要根據他的要求不停調整位置，「最後肖醫生也是累得夠嗆，累得腿抖、手也抖了。」

事後，張紅出了機場，碰到患者及其太太，兩位老人家身體正常，不僅有說有笑，還當面向他致謝，他則提醒對方後續到醫院檢查、治療攝護腺問題。

張紅笑說，他從醫30年沒有什麼太困難的經歷，最多就是3天不睡覺，一直夜班、動手術，但這也沒什麼，畢竟中國大部分醫生都是這樣工作。如今一夕爆紅，他有些始料未及，但也很高興大家關注這件事，之後他會繼續行醫，「病人治好了，其實就是最大的幸福感。」