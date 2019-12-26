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2台汽車、10萬刷卡金等你抽！超商新春福袋1／1開賣　加碼超Q迪士尼限定款

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▲▼全家錢鼠福袋。（圖／全家提供）

▲全家錢鼠福袋1月1日準時開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／綜合報導

新春福袋搶起來！剩不到1個月就要迎來農曆新年了，各大超商紛紛祭出限量福袋，要讓民眾求好運、過新年。今年全家的「錢鼠福袋」將於1月1日開賣，此次福袋內容不僅全面升級，最大獎將送出2台價值百萬的新款汽車，還有10萬元刷卡金等，另外更推出3款獨家限定迪士尼特色福袋，絕對要買一波。

▲▼全家錢鼠福袋。（圖／全家提供）

▲全家今年首度引進迪士尼授權小物、羅技3C、野獸國野獸限量特色福袋。

全家「錢鼠福袋」今年限量80萬個，售價199元可獲得等值200元以上商品，包括11種組合的零食飲料、神秘隨袋贈品、商品預售券或驚喜贈品兌換券，以及抽獎券一張，其中，神秘隨袋贈品皆為熱門商品，有市價超過5000元的名牌名片夾，或是1500元的名牌3C耳機，以及新春開運飾品，CP值破表。而抽獎獎項部分，頭獎將祭出2台139.9萬的Lexus2020年新款車，另外還有台新銀行刷卡金10萬元、WordGym一年會員會籍、iPhone 11 64GB、Switch等好禮。

且今年全家更首度引進迪士尼授權小物、羅技3C、野獸國野獸限量福袋，迪士尼授權小物有一系列的迪士尼授權商品，多達5種組合，每款總價皆超過千元，限量8000包，而羅技3C開運福袋主要商品包括羅技LINE FRIENDS聯名無線滑鼠、遊戲手把、網路攝影機等共6種不同組合，限量6000包，最後的野獸國野獸福袋則有超萌迪士尼周邊商品，還有機會抽中經典米奇90週年公仔，限量15000包，迪士尼福袋最低499元起。以上所有福袋在元旦準時開賣。

另OK mart的新春福袋將於1月6日開賣，但福袋內容及獎項尚未公布。

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