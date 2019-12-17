　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

太燒了！「史努比好朋友們」在7-11　人氣王查理布朗、露西化身7公分Q萌公仔

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼小7史努比玩具系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲小7再度推出史努比玩具系列商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

史努比控快照過來，7-11繼推出11款史努比限定商品集點活動後，又再度推出超Q史努比周邊，尤其是超可愛必收的7公分好朋友系列人偶，不僅有最受觀迎的史努比，還有人氣王查理布朗、莎莉布朗、奈勒斯等共7款，無論是擺在辦公桌上或是家中電視都療癒到爆炸，另外還有TOMICA系列聯名小汽車，有史努比駕駛飛機及狗窩造型，12月18日起通通在小7出沒。

▲▼小7史努比玩具系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼超可愛史努比公仔。

▲▼小7史努比玩具系列。（圖／記者蕭筠攝）

7-11此波新品的玩具系列，紅遍全球的史努比再度出沒，其中，推出超欠收的人偶「FRIENDS」系列一共7款，7公分高的公仔可愛破表，除了2款史努比，還有查理布朗、莎莉布朗、奈勒斯、露西、謝勒德、佩蒂等人氣角色通通化身小人偶，每一個都想帶回家呀！

▲▼小7史努比玩具系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲DREAM TOMICA系列聯名小汽車。

另外DREAM TOMICA系列聯名小汽車也有新品，此次和各種人氣卡通聯名推出合金小汽車，尤其最新的Ride-on系列特地打造成座車款式，並附上可愛小人偶，有蠟筆小新乘坐肥嘟嘟左衛門的可愛跑車、駕駛寶貝球的皮卡丘、還有拉拉熊以及2款史努比座車造型，是不是全部都被燒到了，12月18日正式上市。

▲▼小7 X 白爛貓聯名商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲「小7 X 白爛貓」聯名商品。

最後，7-11祭出年底最狂「白爛貓」聯名系列，一共祭出5款生活商品，有旅遊必備多功能萬用墊、上班族最愛折疊磁鐵收納盒、1+1升級魔法飲料袋、白爛貓造型馬克杯、白爛貓立體造型杯套，12月21日起將在全台限定3500間門市陸續上市，貓粉們趕快衝一波。

▲▼全家、MONBANA巧克力聯名甜點及集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家推蠟筆小新周邊3C系列商品。

另，全家則是為因應聖誕節即將到來，精選多款交換禮物商品選擇，其中，討論度最高的就是《蠟筆小新》周邊3C系列，此次推出超可愛屁屁滑鼠墊來搶攻小新粉的心，一共有2款選擇，包括大家最熟悉穿著紅衣的小新，轉頭露出大眼驚呼的模樣可愛破表，另外一款則是睡衣造型，另外還有小新睡覺USB，通通都想帶回家收藏。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」：
重案追蹤／婚外情曝光！她勒斃正宮「淋油炸屍」…做成燒臘端桌賣
慣老闆拒付資遣費　員工開起重機「碾碎3000支iPhone」
驚悚毀容影片曝！「成交1100→800萬」怒砍女房仲　屋主2
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

想暢遊米蘭一卡皮箱完成心願　喝氣泡水喝到歐洲去

太燒了！「史努比好朋友們」在7-11　人氣王查理布朗、露西化身7公分Q萌公仔

【廣編】全台首支「發光」58度大甲媽光明祈福金門高粱酒　限量開賣

年度10大團購甜點　最狂泡芙戰勝生乳捲、芋泥捲稱霸

超商都有賣！外國Youtuber瘋「糙米漿懶人冬季美食」　嚐後大喊：來到天堂

東森購物年菜預購開跑　豪華高CP名廚回購組3000元有找

好市多「神級可可粉」化身7款超燒甜點！超商聖誕禮祭小新屁屁滑鼠墊Q爆

千元預算買高CP神鞋！義大利原廠監製高科技超彈力ETPU中底　震撼運動鞋市場

一秒穿梭歐美！絕美飄雪聖誕村在桃園　美照拍到不想離開

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

想暢遊米蘭一卡皮箱完成心願　喝氣泡水喝到歐洲去

太燒了！「史努比好朋友們」在7-11　人氣王查理布朗、露西化身7公分Q萌公仔

【廣編】全台首支「發光」58度大甲媽光明祈福金門高粱酒　限量開賣

年度10大團購甜點　最狂泡芙戰勝生乳捲、芋泥捲稱霸

超商都有賣！外國Youtuber瘋「糙米漿懶人冬季美食」　嚐後大喊：來到天堂

東森購物年菜預購開跑　豪華高CP名廚回購組3000元有找

好市多「神級可可粉」化身7款超燒甜點！超商聖誕禮祭小新屁屁滑鼠墊Q爆

千元預算買高CP神鞋！義大利原廠監製高科技超彈力ETPU中底　震撼運動鞋市場

一秒穿梭歐美！絕美飄雪聖誕村在桃園　美照拍到不想離開

張竣凱體驗多明尼加棒球　飲食控制與配槍護衛印象深刻

培養大聯盟之星的起點　U23國手張竣凱赴多明尼加取經

古拉控3罪狀！被逼站5樓樓頂「0安全措施」　游否希認錯： 拆散後什麼都可以攻擊

人夫和小三每周愛愛　正宮驚見「戶口名簿多個女兒」揪內幕

10年來「最夯App」榜單出爐　臉書家族囊括前4名

台商盼延長春節加班機時間　林佳龍：目前都正常進行

暴龍戰騎士133分創本季新高　對決勝率不到50%球隊14勝僅次龍頭

林庭謙連2週NCAA東北聯盟最佳新秀　已成球隊輪換主力

影／蔡英文照顧年長者！長照2.0再升級　7大政績一次看

青峰為什麼唱自己的歌會被告？貓奴律師帶你了解著作權 歌手PiA的創作之路｜行動法庭 第44集

消費熱門新聞

再冷也要吃！冬天94要吃鍋配剉冰

潮炸！千元預算買高CP運動神鞋

好市多「神級可可粉」化身7款甜點！

懂玩?2020請假攻略刷對卡10元1哩

年度10大團購甜點　最狂泡芙稱霸

外國Youtuber教你糙米漿懶人美食

聖誕送Dyson吹風機　寵愛另一半

史努比好朋友們在小7！查理布朗化身Q萌公仔

真空抗氧冰箱不再把肉凍到像化石

全台首支會「發光」媽祖聯名酒　限量開賣

東森購物年菜預購開跑　高CP組3千有找

絕美必拍！飄雪歐洲聖誕村在台灣

沒事故也塞車？這支影片說分明

浪漫情懷形塑出屋主休憩之所

更多熱門

相關新聞

好市多「神級可可粉」化身7款甜點！

好市多「神級可可粉」化身7款甜點！

甜點控注意，法國知名「MONBANA巧克力」化身7款濃郁甜食了！全家攜手MONBANA巧克力推出7款聯名甜食，從暖心可可飲到霜淇淋，還有巧克力泡芙、法式薄餅等，12月18日起在全台門市正式登場。

Marc Jacobs終於重返男裝市場！

Marc Jacobs終於重返男裝市場！

小7「馬尾天使女店員」超暖幫阿婆　2萬人讚爆：加薪

小7「馬尾天使女店員」超暖幫阿婆　2萬人讚爆：加薪

統一烘焙讓學生麵包圓夢上架小七

統一烘焙讓學生麵包圓夢上架小七

全台限量！TABASCO爆米花開賣了

全台限量！TABASCO爆米花開賣了

關鍵字：

7-11全家史努比

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

被瑪莎拉蒂撞上！機車男放他走　網愣：慘了

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

七星災變49名礦工罹難　誤送52具棺材竟補滿變死52人

濁水溪捕獲大白蛇　韓粉：雲林出總統

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面