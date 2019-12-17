太燒了！「史努比好朋友們」在7-11　人氣王查理布朗、露西化身7公分Q萌公仔

▲小7再度推出史努比玩具系列商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

史努比控快照過來，7-11繼推出11款史努比限定商品集點活動後，又再度推出超Q史努比周邊，尤其是超可愛必收的7公分好朋友系列人偶，不僅有最受觀迎的史努比，還有人氣王查理布朗、莎莉布朗、奈勒斯等共7款，無論是擺在辦公桌上或是家中電視都療癒到爆炸，另外還有TOMICA系列聯名小汽車，有史努比駕駛飛機及狗窩造型，12月18日起通通在小7出沒。

▲▼超可愛史努比公仔。

7-11此波新品的玩具系列，紅遍全球的史努比再度出沒，其中，推出超欠收的人偶「FRIENDS」系列一共7款，7公分高的公仔可愛破表，除了2款史努比，還有查理布朗、莎莉布朗、奈勒斯、露西、謝勒德、佩蒂等人氣角色通通化身小人偶，每一個都想帶回家呀！

▲DREAM TOMICA系列聯名小汽車。



另外DREAM TOMICA系列聯名小汽車也有新品，此次和各種人氣卡通聯名推出合金小汽車，尤其最新的Ride-on系列特地打造成座車款式，並附上可愛小人偶，有蠟筆小新乘坐肥嘟嘟左衛門的可愛跑車、駕駛寶貝球的皮卡丘、還有拉拉熊以及2款史努比座車造型，是不是全部都被燒到了，12月18日正式上市。

▲「小7 X 白爛貓」聯名商品。



最後，7-11祭出年底最狂「白爛貓」聯名系列，一共祭出5款生活商品，有旅遊必備多功能萬用墊、上班族最愛折疊磁鐵收納盒、1+1升級魔法飲料袋、白爛貓造型馬克杯、白爛貓立體造型杯套，12月21日起將在全台限定3500間門市陸續上市，貓粉們趕快衝一波。

▲全家推蠟筆小新周邊3C系列商品。



另，全家則是為因應聖誕節即將到來，精選多款交換禮物商品選擇，其中，討論度最高的就是《蠟筆小新》周邊3C系列，此次推出超可愛屁屁滑鼠墊來搶攻小新粉的心，一共有2款選擇，包括大家最熟悉穿著紅衣的小新，轉頭露出大眼驚呼的模樣可愛破表，另外一款則是睡衣造型，另外還有小新睡覺USB，通通都想帶回家收藏。

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