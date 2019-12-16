好市多「神級可可粉」化身7款超燒甜點！超商聖誕禮祭小新屁屁滑鼠墊Q爆

▲超商攜手MONBANA巧克力推出聯名可可飲、霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

甜點控注意，法國知名「MONBANA巧克力」化身7款濃郁甜食了！全家攜手MONBANA巧克力推出7款聯名甜食，從暖心可可飲到霜淇淋，還有巧克力泡芙、法式薄餅等，12月18日起在全台門市正式登場。

▲▼7款聯名甜點。



法國知名品牌「MONBANA可可飲」在今年上半年於美式賣場好市多（COSTCO）掀起不小搶購風潮，被網友力讚是「神級可可粉」，全家超商看準需求，推出7款聯名商品，有可可飲、巧克力霜淇淋、巧克力菠蘿麵包、雙層杯子蛋糕、巧克力泡芙、巧克力起司三明治、法式巧克力薄餅，通通都能吃到濃郁的MONBANA可可，12月18日起正式上市。

事實上，近年來超商積極和不少知名巧克力品牌推出聯名商品，例如今年11月小七攜手GODIVA，獨家推出紅寶石巧克力慕絲蛋糕，吸引不少民眾目光喊搶，也引發不小熱潮。

▲▼搶攻聖誕節商機，全家祭出超Q集點商品。



另為因應聖誕節即將到來，全家精選多款交換禮物商品選擇，其中，討論度最高的就是《蠟筆小新》周邊3C系列，此次推出超可愛屁屁滑鼠墊來搶攻小新粉的心，一共有2款選擇，包括大家最熟悉穿著紅衣的小新，轉頭露出大眼驚呼的模樣可愛破表，另外一款則是睡衣造型，依舊燒到不行，另外還有小新睡覺USB，通通都想帶回家收藏。

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