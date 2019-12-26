調節免疫力、呼吸道…紫錐花萃取物抗病毒　專家試驗：可成保健食品

▲紫錐菊為歐美國家銷售最佳保健植物之一。（圖／台中區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

紫錐花又名紫錐菊、松果菊（Purple coneflower），原產地在溫帶地區，為歐美國家銷售最佳保健植物之一。台中區農業改良場經多年有機栽培試驗、原料烘乾技術及高效率萃取流程，同時分析原料品質、產量，宣布可達到在地生產穩定供應原料目標，並開發多元化機能性產品，已可供國人在地又安全的養生產品。

台中農改良場指出，紫錐菊的機能性成分為酚酸、多醣體及烷醯胺等成分，具有抗氧化及清除自由基功能，可做為調節免疫系統及上呼吸道等使用。也與台大醫院合作進行紫錐花萃取物對抗腺病毒、腸病毒及病毒滅殺等相關試驗，完成抗病毒機制探討並已取得中華民國專利，具發展為植物新藥的潛力，期望可成為家庭必備的保健食品。

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▲▼台中農改場表示，珍貴的紫錐菊已可成功穩定生產，供應在地優質的保健原料。（圖／台中區農業改良場提供）



台中農改場表示，目前珍貴的紫錐菊已可成功穩定生產，供應在地優質的保健原料，並將相關技術移轉給國內優良生技廠商量產，提升台灣農業研發及產業競爭力。尤其在入冬時節，流感高峰期恐將至，來一杯溫暖、天然又養生的紫錐菊茶飲或方便服用的膠囊、錠劑，絕對是民眾時下最夯的養生新選擇。