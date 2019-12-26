人妻不倫男大生　日男氣炸…私密片送大學公開！律師「復仇色情法」急擋

▲日本男子發現妻子不倫男大學生。（示意圖／取自PEXELS）

記者林瑩真／編譯

日本一名男子發現自己妻子跟男大學生發展出不倫關係，除了要求賠償外，也想將兩人的私密片傳給大學。但律師提醒，男子的報復方法恐違反法律，有承擔損害賠償的風險。

據《livedoor》報導，男子發現妻子出軌，跟一名男大學生發展不倫關係，氣得想要離婚。但除了離婚之外，男子還想要「懲罰」男大學生，因此希望將兩人的私密片交給男大學生就讀的大學，曝光男大學生的罪行。

報導指出，男大學生經常趁男子不在家時，偷偷拜訪人妻，一待就是3個小時以上，在寢室內的攝影機也拍下兩人一起睡覺的模樣，也有拍下全裸的人妻。男子認為將影片送給大學曝光，是對男大學生最好的制裁，但又怕觸犯法律，於是透過律師網站匿名詢問。

平野武律師表示，曝光影片會被認為侵害妻子及男大學生的名譽，在民事上恐要承擔損害賠償責任；另外，刑事上則有可能成立名譽毀損罪、散布色情物罪，以及2014年開始實施的「復仇色情防治法」，第3條第2項規定，私密的圖影不可提供給不特定多數人。

所以，就算沒有脅迫男大學生的打算，也有可能被追究民事、刑事責任。不過平野武律師提到，男子可以要求男大學生賠償，若男大學生未成年（日本20歲成年），則可以要求監護人賠償，但是否能索求賠償成功，也是看案件內容而定。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

