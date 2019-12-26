罷韓只要審核通過　下階段於60天內完成22萬8000份連署

▲罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案 。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

主張「罷韓」的民間團體「Wecare」26日上午將提議連署書送交中央選舉委員會，只要提案成功，最快可在2020年5月左右進行罷免高雄市長韓國瑜的投票。民團表示，只要審核通過，下一階段主要在60天內，完成22萬8000份連署書。

罷韓團體表示，將由陳冠榮醫師擔任領銜人，而李醫師擔任三個團體罷韓大聯盟的召集人；在連署書審核通過之後，接下來主要工作是在60天內，完成22萬8000份的連署書。

罷韓發起人尹立表示，第一階段連署了將近30萬份連署書，時間很短，不過看到大量民眾在1221走上街頭，還是有信心在60天內要完成連署的份數。

另外，針對韓國瑜指稱罷韓團體背後是總統府秘書長陳菊的人馬支持，民間團體指出，講得很清楚，這一次罷免案，無關選舉、無關個人，前面也沒有半個是民進黨的，「他信口開河慣了，就是這樣」。

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