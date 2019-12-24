獨／7歲童低頭進派出所求助弄哭勇警　悲傷童語：我爸媽走法院！不要我了　

▲7歲童獨自走進派出所求助，表示父母親在走法院，不要我了 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男童走進了派出所，當時一臉悲傷的模樣讓員警覺得很奇怪，但卻又沒說一句話又轉身離開，員警立刻追了出去把他帶進來問清楚，他說因為爸媽都在走法院，不要自己了！所以想來找警察伯伯幫忙，能不能幫忙找回他的爸媽，看到他的模樣，似乎也觸動了為人父親的警察，紅了眼眶，趕緊打電話找男童的母親來把小孩接回去。

20日下午六點多，《ETtoday新聞雲》記者就目擊一名穿著藍色衣服的男童就走進了派出所，當時這名男童還穿著拖鞋，一臉相當悲傷難過的模樣，值班員警看到這一幕，還沒開口問怎麼了，這名男童又立刻轉身要走，員警立刻追了上去把人帶了進來，也不知道是不是被嚇到了，男童低著頭似乎覺得自己做錯了事，原本要出勤的員警顧玉光停下腳步，走到男童旁邊問：「小朋友怎麼了」。

男童相當怯生生，一開始不太願意說話，員警請他坐下，他還不敢只願意站著，記者拿出巧克力餅乾，請員警遞給了他，小男童才願意開口說怎麼一回事，他略帶哭腔的說：「我爸媽在走法院，不要我了」，聽到這一句話，再看到她小小年紀，明明很難過卻又要故作堅強的委屈模樣，讓顧玉光心頭一酸，立刻紅了眼眶，當下忍了眼淚，趕緊請同事立刻拿出小電腦，透過人像辨識系統找到這名小孩的身份資料，立刻打電話給她的母親，請他到派出所一趟。

▲7歲童獨自走進派出所求助，表示父母親在走法院，不要我了 。（圖／記者吳奕靖攝）

後來男童的母親來到派出所，告訴員警說自己已經跟先生離婚，而前一天把男童送到父親那邊進行探視，但沒想到探視時間即將截止的時候，男童父親打電話給自己來接走小孩，不過自己還在忙工作，沒時間接，請他先再多照顧一下，可是男童父親私自把小孩送到自己工作地點，人放了要小孩自己去找媽媽，小孩卻走到了派出所求助。

面對這個情況，顧玉光一時間也不知道該說什麼，因為婚姻的事插不上手，只能勸說男童的母親，要顧及小孩子的幼小心靈，畢竟讓一個7歲的小朋友就得承受父母離異的事實，似乎是有點太沈重了。