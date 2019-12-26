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30樓直墜8樓！男坐電梯「門一開進去即踩空」...徒手抓鋼索保命

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▲裝修工人抓住繩索，吊在空中等待救援。（圖／翻攝自《看看新聞》）

實習記者施怡妏／綜合報導

大樓的電梯可能暗藏危機！大陸貴州一名男子從30樓要搭乘電梯下樓，當電梯門一開就進入，沒想到電梯故障了，電梯本體沒有上來，害他一腳踩空直接墜落。所幸男子反應機靈，及時抓住鋼索，警消人員也立即趕到現場，才沒有造成悲劇。

據《看看新聞》報導，意外發生在貴州六盤水的一處社區大樓內，22日晚間7時左右，警消人員接獲通報，指有人受困電梯井內，受困的人只用手抓住鋼索懸在空中，隨時可能滑落。警消獲報便立即出動1車7人趕往現場，5分鐘後趕到事發現場，只見一男子徒手抓住繩索被吊在空中，連忙將男子救上來。

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▲男子在電梯井內受困超過20分鐘。（圖／翻攝自《看看新聞》）

事後受困男子表示，他是一名裝修工人，從30樓要搭電梯時下樓時，沒有注意到裡面是空的，便直接走進去，結果瞬間掉落電梯井，他一路從30樓急墜至8樓才停下，靠著過人的體力撐住不往下掉。所幸當時他戴著手套，在下滑的過程中手沒有因摩擦而受傷。男子心有餘悸地表示，「當時停在8樓後，發現電梯內收得到訊號，才能打電話報警求助，到現在還是覺得很害怕，慶幸自己撿回一條命。」

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▲男子最後順利被救出。（圖／翻攝自《看看新聞》）

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