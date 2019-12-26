「神秘博弈富商」遭聲押　兩岸地下匯兌139億！疑涉大選賭盤

▲吳姓台商地下匯兌案查獲賭博網站，業者獲利購入多台千萬跑車。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署今年八月偵辦吳姓台商夫婦兩岸地下匯兌案，案情續追查後發現，由陳姓男子等4人涉嫌經營博弈網站牽涉其中，檢方26日傳喚該博弈網站蕭姓股東等人到案，深夜進行複訊，同案另一賴姓商人也因涉犯賭博、洗錢防制等罪嫌遭檢警通緝，檢方認被告蕭姓男子嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押；陳姓被告等4人雖犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要各以5至20萬元交保。

▲吳姓台商地下匯兌案查獲賭博網站，警方起出大量現金。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署26日指揮警調人員百名人力，分持搜索票前往台北市、台中市、嘉義市及高雄市等地70多處執行搜索，查扣賓利、瑪莎拉蒂等高級名車、高價珠寶及大量現金，並通知博弈網站蕭姓大股東案到案說明。

陳姓男子等人涉嫌106年起在台北市、嘉義市等地設立公司並架設博弈網站供賭客簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以中國大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回139億元。檢警懷疑，大筆資金可能與操控大選賭盤有關，正深入追查中。

50歲蕭男及40餘歲賴男在中部地區地下博奕圈頗負盛名，以經營地下網路簽賭網站起家，近年來透過網站架設經營兩岸博弈有聲有色，相繼成立多家網路科技公司，個人產業遍及觀光溫泉飯店、商業電視台、不動產投資與開發等。

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